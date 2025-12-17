"Čak 300 tisuća umirovljenika ima 300 eura mirovine. Kako će si oni priuštiti blagdansku košaricu!?"

Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala cijenu ovogodišnje blagdanske košarice.
Oglas
"Cijene stalno rastu u Hrvatskoj pa onda nije ni za očekivati da će blagdanska košarica biti jeftinija. Svjedočimo da naročito cijene hrane i pića rastu i onda nije realno očekivati povoljniju blagdansku košarice", rekla je Ana Knežević.
Otkrila je i kakva je razlika u cijenama u odnosu na prošlu godinu.
"Košarica će biti oko 10 posto skuplja u odnosu na prošlu godinu. Za četveročlanu obitelj će biti negdje oko 350 eura. To su definitivno veliki troškovi kad se uzme da je to za jedan, eventualno dva dana. Ono što mi stalno upozoravamo je da će za veliku većinu to biti nedostižno.
Kad pogledamo cijene sada i u odnosu na 2022. godinu, usporedbe su strahovite. Kada se usporedi cijena purice, odojka, bakalara, to je jednostavno nezamislivo. Bakalar je bio od 33 do 45 eura, sad je negdje i po 75 eura", rekla je Knežević.
Komentirala je i Vladin pokušaj zaustavljanja rasta cijena s ograničenim proizvodima.
"Mi podržavamo taj potez i na tome inzistiramo od početka. Međutim, problem s tim ograničenim cijenama je u početku bila ta neprepoznatljivost. Nisu ljudi znali o čemu se radi,a trgovci se nisu puno ni trudili. Problem je također, nedostupnost tih proizvoda - ujutro ih ima, popodne ih već nema. Državni inspektorat se trudi, a situacija se ne poboljšava nego se pogoršava. Svrha je da se osigura da tih proizvoda ima i da ih ljudi mogu kupiti", rekla je Knežević te dodala da još slučajevi sa zaokruživanjem cijena na početku uvođenja eura nisu riješeni na sudu.
U Hrvatskoj stalno raste potrošnja, a kad raste potrošnja rastu i cijene.
"Dokle god kupujemo više i više i cijene će rasti. Temeljna košarica za samca je 250 eura, a mi imamo 300 tisuća umirovljenika s 300 eura mirovine i kako će oni imati za ovu košaricu koja nije luksuz nego je minimalna", kaže Knežević.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas