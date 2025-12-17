"Čak 300 tisuća umirovljenika ima 300 eura mirovine. Kako će si oni priuštiti blagdansku košaricu!?"

"Mi podržavamo taj potez i na tome inzistiramo od početka. Međutim, problem s tim ograničenim cijenama je u početku bila ta neprepoznatljivost. Nisu ljudi znali o čemu se radi,a trgovci se nisu puno ni trudili. Problem je također, nedostupnost tih proizvoda - ujutro ih ima, popodne ih već nema. Državni inspektorat se trudi, a situacija se ne poboljšava nego se pogoršava. Svrha je da se osigura da tih proizvoda ima i da ih ljudi mogu kupiti", rekla je Knežević te dodala da još slučajevi sa zaokruživanjem cijena na početku uvođenja eura nisu riješeni na sudu.