Oglas

nakon bronce u danskoj

Šuta: Split je spreman organizirati doček rukometaša na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju

author
N1 Info
|
01. velj. 2026. 17:25
EHF Europsko prvenstvo 2026., utakmica za trece mjesto, Island - Hrvatska. Dagur Sigurdsson, Dino Slavic i Luka Cindric Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Splitski gradonačelnik izjavio je kako je spreman uručiti pozivnicu brončanim rukometašima za svečani doček u njegovom gradu.

Oglas

"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju", poručili su iz Ureda gradonačelnika Tomislava Šute.

"Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti.“

Podsjetimo, Grad Zagreb je, nakon što je Hrvatska pobijedila Island i osvojila treće mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu, objavio kako će doček biti u ponedjeljak, 2. veljače, u 16 sati na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

Teme
Brončana medalja Doček sportaša Rukomet Split Tomislav Šuta

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ