Šuta: Split je spreman organizirati doček rukometaša na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju

Splitski gradonačelnik izjavio je kako je spreman uručiti pozivnicu brončanim rukometašima za svečani doček u njegovom gradu.
"Čestitam našim rukometašima na osvojenoj brončanoj medalji kojom su razveselili cijelu Hrvatsku. Split je spreman organizirati njihov doček na Rivi i uvažiti njihovu glazbenu želju", poručili su iz Ureda gradonačelnika Tomislava Šute.
"Sportaši koji donose toliko radosti našoj domovini imaju pravo birati kako će slaviti. Ako u glavnom gradu za hrvatsku pjesmu i emociju više nema mjesta, u slobodnom gradu Splitu će ga uvijek biti.“
Podsjetimo, Grad Zagreb je, nakon što je Hrvatska pobijedila Island i osvojila treće mjesto na Europskom rukometnom prvenstvu, objavio kako će doček biti u ponedjeljak, 2. veljače, u 16 sati na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.
