treće mjesto na Euru

Objavljen točan termin: Evo kada i gdje je doček za brončane rukometaše

N1 Info
01. velj. 2026. 17:12
EHF Europsko prvenstvo 2026., utakmica za trece mjesto, Island - Hrvatska. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatski rukometaši osvojili su 3. mjesto na Europskom prvenstvu

Hrvatska je u utakmici za treće mjesto s 34:33 svladala Island. To je druga uzastopna medalja hrvatskih rukometaša pod vodstvom Dagura Sigurdssona.

Doček za reprezentativce planiran je za ponedjeljak u 16 sati. Iako se nagađalo da bi se mogli vratiti već u nedjelju navečer, to se ipak neće dogoditi.

"HRS i Grad Zagreb pozivaju Vas da naše brončane reprezentativce dočekamo zajedno sutra u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže", objavio je Facebook profil Grada Zagreba.

Lokacija je uobičajeno mjesto za ovakve svečanosti: Trg bana Josipa Jelačića u središtu Zagreba, gdje navijači redovito pozdravljaju sportaše nakon velikih uspjeha.

Brončana medalja Doček Hrvatska rukometna reprezentacija Rukomet Trg bana Jelačića

