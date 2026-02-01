Objavljen točan termin: Evo kada i gdje je doček za brončane rukometaše

Hrvatski rukometaši osvojili su 3. mjesto na Europskom prvenstvu
Hrvatska je u utakmici za treće mjesto s 34:33 svladala Island. To je druga uzastopna medalja hrvatskih rukometaša pod vodstvom Dagura Sigurdssona.
Doček za reprezentativce planiran je za ponedjeljak u 16 sati. Iako se nagađalo da bi se mogli vratiti već u nedjelju navečer, to se ipak neće dogoditi.
"HRS i Grad Zagreb pozivaju Vas da naše brončane reprezentativce dočekamo zajedno sutra u 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže", objavio je Facebook profil Grada Zagreba.
Lokacija je uobičajeno mjesto za ovakve svečanosti: Trg bana Josipa Jelačića u središtu Zagreba, gdje navijači redovito pozdravljaju sportaše nakon velikih uspjeha.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
