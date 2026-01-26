Taksisti od ljeta neće moći raditi bez ove kartice: Evo kako do nje

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Agencija za komercijalnu djelatnost (AKD) podsjetili su autotaksi vozače da najkasnije do 4. lipnja 2026. moraju izvaditi karticu autotaksi vozača, bez koje više neće moći obavljati djelatnost.
Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, čije su izmjene stupile na snagu početkom ove godine, vozači autotaksi vozila su dužni imati karticu autotaksi vozača koja zajedno s karticom za vozilo čini jedinstveni dokument, a za njihovo izdavanje provjeravat će se niz kriterija, kao što je neosuđivanost za određena kaznena djela čime se nastoji podići sigurnost i razina povjerenja u ovu vrstu prijevoza.
Vozači taksija moraju je izvaditi do 4. lipnja ove godine jer bez nje neće moći zakonito pružati taksi usluge. Također, AKD poziva sve vozače taksija da na vrijeme podnesu zahtjev za izdavanje kartice auto taksi vozača, jer se pred kraj zakonskog roka očekuju velike gužve.
Što je kartica autotaksi vozača?
Kartica autotaksi vozača službeni je dokument koji svaki vozač mora imati tijekom vožnje, jasno istaknut u vozilu na vidljivom mjestu. Sadrži QR kod za provjeru valjanosti i ključne podatke o vozaču - ime i prezime te njegovu fotografiju Putnici tako u svakom trenutku mogu provjeriti identitet vozača, a inspektori ili druge ovlaštene osobe mogu jednostavno izvršiti nadzor.
Pravo na karticu autotaksi vozača imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
- navršenih 21 godinu života
- vozačka dozvola B kategorije
- početna kvalifikacija po posebnom programu za vozače B-kategorije ili završeno školovanje za zanimanje vozača
- dobar ugled, što se provjerava izvodom iz kaznene evidencije (po službenoj dužnosti izdavatelj kartice)
Kako do kartice?
Zahtjev za izdavanje kartice može se podnijeti putem eTaksi zahtjeva u sustavu e-Građani, osobno u uredu AKD-a na adresi Savska 28/1. kat, Zagreb, ili poštom na istu adresu.
Redovni postupak traje do 30 radnih dana od zaprimanja potpune dokumentacije, a naknada iznosi 80,00 eura za osobno preuzimanje ili 85,50 eura za dostavu. Za one kojima je kartica hitno potrebna, postoji žurni postupak, prenosi Net.hr. Kartica stiže za tri dana, a to će vas koštati od 150,00 eura za osobno preuzimanje ili 155,50 eura za dostavu.
Svaki vozač dobiva set od dvije kartice: jednu za vozača, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu, i drugu za vozilo, koja se postavlja u donji desni kut prednjeg vjetrobranskog stakla. Kartica za vozača omogućuje jednostavnu provjeru identiteta i valjanosti putem QR koda, dok kartica za vozilo jamči transparentnost i sigurnost za putnike.
