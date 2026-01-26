Taksisti od ljeta neće moći raditi bez ove kartice: Evo kako do nje

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe, čije su izmjene stupile na snagu početkom ove godine, vozači autotaksi vozila su dužni imati karticu autotaksi vozača koja zajedno s karticom za vozilo čini jedinstveni dokument, a za njihovo izdavanje provjeravat će se niz kriterija, kao što je neosuđivanost za određena kaznena djela čime se nastoji podići sigurnost i razina povjerenja u ovu vrstu prijevoza.