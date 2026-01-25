Sin preminule: "Majka je dobila rješenje, ali od inkluzivnog dodatka ni centa. Trebali su joj isplatiti 4.500 eura"

"Sabor pompozno odluči da će se inkluzivni dodatak isplaćivati retroaktivno i da ćete dobiti sav novac kad dođete na red. A onda Ministarstvo donese podzakonske akte kojima to spriječi i kaže da korisnicima koji umru nisu dužni ništa isplatiti. Ministar Piletić je najavio da će biti isplaćen inkluzivni dodatak za one koji su dobili rješenje, a nije im krenula isplata. To znači da za one koji nisu dobili rješenje, a u međuvremenu su umrli, nema isplate iako bi i njihova rješenja bila pozitivna. Samo gledaju kako da uštede novac. Ukupno je to jedna bezobrazno velika cifra. Od svih ministarstava Piletićevo ima najveće uštede. Zato ga Plenković i drži", tvrdi Beširović.