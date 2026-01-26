"Europska komisija se napokon oglasila, što je rijetkost kada je riječ o ovoj temi. Rekli su da postoji način da se stvari riješe bilateralno… primjerice, da BiH s Hrvatskom ili Srbija s Bugarskom potpiše bilateralni sporazum kojim bi se uvela neka vrsta posebne radne vize za prijevozničke tvrtke. Radnici bi tada imali dodatnih 30 do 40 dana“, istaknuo je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.