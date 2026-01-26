Za danas je najavljena opća blokada granica na Zapadnom Balkanu. Prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore prosvjedovat će na teretnim terminalima graničnih prijelaza. Riječ je o jasnoj poruci Europskoj uniji – prijevoznici traže samo jedno: produljenje dopuštenog boravka u zapadnim zemljama.
U samo godinu dana iz EU-a je prisilno vraćeno više od 100 profesionalnih vozača iz BiH. Prijevoznici zahtijevaju da im se omogući dulji boravak u Europskoj uniji.
"Naš je uvjet jedan i trajat će dok se naš zahtjev ne ispuni. Kolege u Srbiji rekli su da će prosvjed trajati sedam dana, minimum… idemo do ispunjenja zahtjeva, dok netko iz Europske komisije, koja je nadležna, ne shvati ovo ozbiljno i ne pozove nas za pregovarački stol“, ranije je izjavio prijevoznik Amir Hadžidedić.
Prisilna vraćanja iz EU-a, privođenja i kažnjavanja vozača stalno se ponavljaju. Ako vozačima ne bude omogućeno dulje zadržavanje od sadašnjih 90 dana u razdoblju od šest mjeseci, brojne tvrtke iz BiH ostat će bez desetaka kvalificiranih radnika. Neki su već napustili zemlju te otišli u Hrvatsku, Sloveniju i druge zapadne države.
"Kada govorimo o kaznama, one se kreću od sto eura do nekoliko tisuća eura. No fokus nije toliko na kaznama koliko na deportacijama, zabranama rada i uhićenjima… našeg vozača zateknu u kamionu s ugovorom o radu, važećom putovnicom, licencom ministarstva i svim potrebnim dokumentima", dodao je Hadžidedić.
Što traže?
Zbog svega toga traže da se vozače ne tretira kao turiste, pa čak ni kao ilegalne migrante. Iz Delegacije EU-a u BiH ranije su savjetovali da institucije BiH započnu pregovore s državama članicama Unije na bilateralnoj razini, navodeći kako je jedini način za produljenje boravka podnošenje pojedinačnih zahtjeva državama članicama u obliku nacionalne dugoročne vize ili nacionalne dozvole boravka. Prijevoznici, međutim, najveća očekivanja imaju od Europske komisije.
"Europska komisija se napokon oglasila, što je rijetkost kada je riječ o ovoj temi. Rekli su da postoji način da se stvari riješe bilateralno… primjerice, da BiH s Hrvatskom ili Srbija s Bugarskom potpiše bilateralni sporazum kojim bi se uvela neka vrsta posebne radne vize za prijevozničke tvrtke. Radnici bi tada imali dodatnih 30 do 40 dana“, istaknuo je Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH.
Nezadovoljni su i vozači u Crnoj Gori. Kažu da već sada osjećaju pritisak zbog najave blokade granice s ciljem rješavanja unutarnjih problema. Prosvjedovat će i zbog odredbi EU-a, pa će granični prijelaz Debeli Brijeg biti blokiran upravo zbog europskog sustava.
Idu prema Hrvatskoj
Prosvjed počinje u 12 sati. Bit će onemogućen ulazak i izlazak teretnih vozila prema državama članicama EU-a, uključujući i tranzitni prijevoz u tom smjeru. Iz Europske komisije poručili su da pomno prate situaciju. Vozači su odlučni i poručuju da će granice danima ostati blokirane.
Prema graničnim prijelazima s Hrvatskom kreće približno 5.000 vozila, dok bi u koordiniranim prosvjedima u podne trebalo sudjelovati gotovo 75.000 kamiona iz četiriju država, potvrđeno je iz Konzorcija Logistika BiH za Avaz.
