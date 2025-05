Tko su najveći gubitnici ovih izbora?

Na kraju će Tomašević prvi krug izbora završiti na oko 100.000 glasova, dok je prije četiri godine u prvom krugu dobio 150.000 glasova. Fokusirani smo na postotke koje kandidati i liste dobivaju, ali gledamo li apsolutni broj glasova koji iza tih postotaka stoje, on je jako nizak. Na kraju će ispasti da tek sedmina birača u Zagrebu podržava Tomaševića kao pobjednika prvog izbornog kruga. Ali političari ne gledaju apsolutne brojke, nego postotke, pa se isto može reći i za pobjednike drugih izbora, Plenkovića ili Milanovića. Ono što brine jest to da 60 posto birača u Zagrebu uopće ne zanima tko je gradonačelnik Zagreba, a to se isto može reći i za birače velike većine drugih gradova, općina i županija", kazao je Čular.