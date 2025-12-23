Tomašević u Šangaju potpisao sporazum o suradnji dva grada

"Grad Šangaj je jedan od najvećih i najpropulzivnijih svjetskih gradova, a s Gradom Zagrebom je 1980. godine, kao s tek šestim po redu od čak 96 gradova, sklopio sporazum o suradnji. To puno govori i o Zagrebu kao gradu čiji međunarodni značaj prelazi njegovu veličinu", rekao je prilikom potpisivanja sporazuma gradonačelnik Tomašević.