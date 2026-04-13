Troskot: Očekuje se da će Martina Dalić postati nova guvernerka HNB-a

13. tra. 2026. 10:53
Josip Regovic / Pixsell / ilustracija

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.

Komentirao je promjenu vlasti u Mađarskoj, "plivajući" PDV, izbor ustavnih sudavca, a dotaknuo se i HNB-a.

Kaže da očekuje da će Martina Dalić postati nova guvernerka HNB-a.

Najavljena je bitna promjena u INA-i, što se od tih najava ostvarilo?

"Ništa se nije dogodilo. Frane Barbarić, jedan od glavnih aktera, ostao je u HEP-u, imali ste odluku Vlade da, unatoč tome što je Europa bila puna plina i da je cijena počela padati, se poveća isporuka prema HEP-u, a sve to je završavalo u rukama zapravo Pavla Vujnovca", kazao je, među ostalim, Troskot.

"Parlamentarni izbori 2024. godine, kad gledate pozadinski, nisu bili ništa drugo nego zatvaranje transakcije Fortenove. Na to smo mi i upozoravali, da će glavna strategija Vujnovca biti da će sve što se ne tiče distribucije biti prodano, što se i dogodilo. Imate Belje i sve proizvodne pogone koje su preko Podravke kupili mirovinski fondovi. Taj novac koje je on dobio od prodaje zlatnih kompanija išlo je u smanjenje dugova koje je imao prema jednom hedge fondu, danas je to BlackRock."

"Sada kada je i to gotovo, nemojte se iznenaditi - Martina Dalić, koja je bila glavna osoba u Agrokoru i znala sve što se događa, bila je prebačena u Podravku da dovrši transakciju pripajanja koja je povezana na Fortenovu. Sada se očekuje polako da postane nova guvernerka HNB-a, za nagradu", kaže Troskot.

Imate li ozbiljne informacije da se dogovara novi čelni čovjek HNB-a?

Mislim da je to očito. Mislim da Sandra Švaljek kao takva možda i nije prihvatljiva premijeru. Bitnija mu je Martina Dalić, s obzirom na ulogu koju je imala od njegovog ulaska na političku scenu. Ona zna sve o tome što se događalo oko samog Agrokora, koji nam je završio u SAD-u, i dalje se čeka presuda koja bi mogla biti nekoliko milijardi eura. Ne daj bože da to država izgubi", zaključio je Zvonimir Troskot.

