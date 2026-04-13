Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o aktualnostima.
Oglas
Andrej Plenković je komentirao kako je Vlada u javno savjetovanje uputila izmjene Zakona o PDV-u kojima želi osigurati dodatni mehanizam za ublažavanje rasta cijena energenata, a tzv. “plivajući PDV” mogao bi biti usvojen već do kraja travnja, rekao je.
"Mjera gašenja požara"
Zvonimir Troskot komentirao je "plivajući PDV" za gorivo koji je najavio premijer:
"To je čista mjera gašenja požara. Mi imamo dostatnog i plina i nafte, ali smo imali krive politike zelene tranzicije koje su se pokazale neuspješnima, a na neki način i prevarama. Najveći ratovi na svijetu vode se zbog proizvoda oko ugljikovodika. Plenković je sada shvatio da su sve naše okolne zemlje duboko u istraživanju i eksploataciji plina i nafte po morima. Grčka s američkom kompanijom radi eksploataciju plina i nafte u projektu koji se zove Blok 2. To je na vratima Jadrana. Južni Jadran je mjesto gdje se može eksploatirati."
"Plenković sada vidi da će plinom najbogatija država za godinu dana biti Rumunjska. Dolazi se do vrlo nezgodne situacije, Grčka će imati svoj plin i to puno jeftinije. Zatvoreni smo s Rumunjskom koja će imati puno jeftiniji plin nego što bi to bio LNG, ukapljeni plin koji dolazi na Krk. Energetski HUB će biti zamijenjen s Rumunjskom", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas