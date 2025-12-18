Martina Dalić nije kažnjena za trgovanje dionicama Podravke

Gotovo mjesec dana od početka istrage o burzovnom prekršaju predsjednice Uprave Martine Dalić, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) objavila je pripadajuće rješenje prema kojem se Martini Dalić izdaje javno upozorenje.
Predsjednica Uprave Podravke našla se pod nadzorom HANFA-e zbog kupnje dionica Podravke u ukupnoj vrijednosti od 54.432 eura 16. listopada ove godine, dva tjedna prije objavljivanja redovitog financijskog izvještaja Podravke, što je otvorilo sumnju na zlouporabu povlaštenih informacija u burzovnom trgovanju.
"U očitovanju koje je 20. listopada 2025. dostavila Hanfi, Martina Dalić, između ostalog, navodi da je kupnju 350 dionica Izdavatelja izvršila u razdoblju zabrane trgovanja nenamjernom greškom te da su odgovarajuće službe Podravke pravovremeno obavijestile sve upućene osobe o nastupanju razdoblja zabrane trgovanja", navodi se u rješenju HANFA-e, prenosi Jutarnji list.
Utvrđujući moguću zlouporabu povlaštenih informacija od strane predsjednice Uprave Podravke, HANFA je zauzela stajalište da nije bilo zlouporabe i donijela rješenje o javnom upozorenju.
