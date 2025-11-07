Oglas

8.274,42 eura

Nakon što je Autonomna ženska kuća odbila novac Martine Dalić, građani ih zasuli donacijama

07. stu. 2025. 12:08
25.03.2025., Koprivnica
Damir Spehar/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić uplatila je 2.157,50 eura Autonomnoj ženskoj kući Zagreb, no udruga je odbila donaciju, poručivši da ne želi "kontaminirani novac". Nakon toga, njihov stav potaknuo je brojne druge donatore da im uplate donacije.

"Autonomna ženska kuća Zagreb zahvaljuje građankama i građanima, prijateljicama i prijateljima na samoinicijativnim uplatama.

Masovna samoinicijativna građanska mobilizacija dovela je do donacija u ukupnom iznosu od 6.116,92 eura na račun AŽKZ-a, a uslijedila je nakon našeg povrata donacije dana 3.11.2025. gospođi Martini Dalić, predsjednici uprave Podravke.

Također zahvaljujemo zakladi Solidarna koja nam je donirala iznos od 2.157,50 eura za potrebe rada AŽKZ-a.

Izrazito velika viralnost objave AŽKZ-a kakva se rijetko doživljava i iznimno pozitivna reakcija javnosti pokazuje nam kako u našem društvu i dalje postoji vrlo veliki broj ljudi koji su spremni podržati one koji drže do integriteta, morala i svojih dugogodišnjih principa rada.

Ukupni iznos doniranog novca na dan 7.11.2025. iznosi 8.274,42 eura, hvala svima.

Ženska prava, integritet i autonomija rada NVO-a nisu na prodaju!

Za Autonomnu žensku kuću Zagreb,

Neva Tölle", napisali su na Facebooku.

Teme
Autonomna ženska kuća Zagreb Martina Dalić donacije

