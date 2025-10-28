U Dravskoj park šumi odana počast žrtvama likvidacija 2. Svjetskog rata i poraća

"Ovdje odajem počast u ime Grada Varaždina i gradonačelnika Nevena Bosilja. S tugom se prisjećamo nevinih žrtava Drugog svjetskog rata. Njihova stradanja podsjećaju nas kako je svaka ljudska žrtva teška i koliko su mir i pravda dostojni i dragocjeni. Neka ovo mjesto i ovaj križ budu trajni podsjetnik na potrebu za suosjećanjem i zajedništvom kako se takva stradavanja više ne bi ponovila. Grad Varaždin će uvijek odavati počast i pijetet žrtvama", rekao je Garić.