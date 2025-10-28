uoči svih svetih
U Dravskoj park šumi odana počast žrtvama likvidacija 2. Svjetskog rata i poraća
Tradicionalno uoči blagdana Svih svetih kod Spomen križa u Dravskoj park šumi u Varaždinu odana je počast žrtvama likvidacija Drugog svjetskog rata i poraća, u organizaciji Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava Varaždin, priopćeno je iz županije.
Spomen križ podignut je u spomen na žrtve iz Varaždina, varaždinskih zatvora i logora te za one žrtve čija su tijela potkraj svibnja, lipnja i srpnja 1945. godine bila bačena u rijeku Dravu.
Zajednički vijenac Varaždinske županije i Grada Varaždina u pratnji Husarske garde i Varaždinske građanske garde položili su vijećnik u Županijskoj skupštini Branko Družinić, ujedno i predsjednik UDVDR-a Varaždinske županije te potpredsjednik Gradskog vijeća Varaždina Josip Garić.
Predsjednik Društva za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava Varaždin Franjo Talan je naglasio kako članovi njeguju i poštuju mjesta stradanja ljudi koji su ubijeni bez prava na suđenje i obranu.
Najavio je da će ovih dana članovi Društva položiti vijence i zapaliti svijeće i na ostalim mjestima stradanja. "Iako tijekom godine posjećujemo mjesta stradavanja naših sugrađana i odajemo im počast, blagdan Svih svetih je ipak poseban dan, kada se prisjećamo svih svojih dragih pokojnika", dodao je.
Na području Varaždinske županije više od 60 masovnih grobnica iz 2. Svjetskog rata
Vijećnik u Županijskoj skupštini Branko Družinić rekao je da svaki pokojnik ima pravo na dostojanstven grob.
"Na području Varaždinske županije nalazi se više od 60 masovnih grobnica iz Drugog svjetskog rata s preko 5.300 žrtava. Nažalost, njihove obitelji, njihovi najbliži nikada nisu saznali za njihovu tragičnu sudbinu. Stoga se upravo u ovoj Dravskoj park šumi prisjećamo mnogobrojnih žrtava i odajemo im trajnu počast i poštovanje koje te žrtve zaslužuju", dodao je.
"Spomen križa u Dravskoj park šumi podignut je u spomen na žrtve Varaždina, varaždinskih zatvora i logora, kao i za one čija su tijela potkraj svibnja, lipnja i srpnja 1945., nošena rijekom Dravom, iz smjera Slovenije plutala prema istoku ", naglasio je Družinić.
Zahvalio je Društvu za obilježavanje grobišta ratnih i poratnih žrtava Varaždin što kontinuirano vodi brigu o grobištima i spomen obilježjima ratnim i poratnim žrtvama.
J
Odavši počast u ime Grada Varaždina, potpredsjednik Gradskog vijeća Josip Garić rekao je da se ovih dana prisjećamo svih pokojnika, a naročito onih kojima se ne zna grobno mjesto.
"Ovdje odajem počast u ime Grada Varaždina i gradonačelnika Nevena Bosilja. S tugom se prisjećamo nevinih žrtava Drugog svjetskog rata. Njihova stradanja podsjećaju nas kako je svaka ljudska žrtva teška i koliko su mir i pravda dostojni i dragocjeni. Neka ovo mjesto i ovaj križ budu trajni podsjetnik na potrebu za suosjećanjem i zajedništvom kako se takva stradavanja više ne bi ponovila. Grad Varaždin će uvijek odavati počast i pijetet žrtvama", rekao je Garić.
Aktivnosti za podizanje Spomen križa pokrenute su potkraj 1998.. Dozvola za podizanje sadašnjeg križa dobivena je 2003., križ je postavljen 2004., a u lipnju te godine blagoslovio ga je prvi varaždinski biskup Marko Culej.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare