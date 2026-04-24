VREMENSKA PROGNOZA
Atmosferska Omega nad Europom: Od sunca do snijega u planinama
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
Oglas
Dominantan utjecaj na vremensku situaciju nad europskim kopnom u idućih deset dana imat će anticiklona, odnosno polje visokog tlaka, koje se proteže od Sjevernog mora preko Danske i Njemačke do alpske prepreke. Duboka ciklona nad Baltikom sprječava premještanje anticiklone prema istoku, a istovremeno u okviru svoje cirkulacije povlači hladan zrak polarnih širina nad istočnu Europu.
Hladan zrak na svom putu nailazi na orografsku prepreku Alpa, koje ga skreću prema istoku i usmjeravaju kroz poznata Bečka vrata prema Panonskoj nizini i našim krajevima. Nad Atlantikom, ispred obala Irske, nalazi se duboka, slabopokretna ciklona.
Razmještaj centara visokog i niskog tlaka podržava takozvanu blokirajuću (omega) situaciju, u kojoj se zračne mase vrlo sporo premještaju prema istoku. Nad Sredozemnim morem nalazi se topla i vlažna zračna masa, a područje dodira i miješanja hladnog i toplog zraka proteže se u smjeru sjever–jug preko naših krajeva.
Dominirat će vjetrovi sjevernog i sjeverozapadnog smjera te dotok hladnog zraka u valovima – kapljama hladnog zraka, uz promjenljivu i povećanu naoblaku. Sredinom idućeg tjedna, uz povećanu naoblaku i manji pad temperature zraka, mjestimice će biti i obilnijih oborina. Zbog pritjecanja hladnog zraka sa sjevera u višim slojevima atmosfere snježna granica će se spuštati, pa je u planinskim krajevima Balkanskog poluotoka te u Alpama velika vjerojatnost snijega.
Predstojeći vikend i početak idućeg tjedna bit će stabilni, s duljim sunčanim razdobljima i slabim sjevercem. Najviše dnevne temperature bit će u porastu, u nedjelju i do 24 °C. Noćne temperature, zbog vedrih noći, na visini od dva metra iznad tla (u meteorološkom zaklonu) bit će oko 2 °C, a pri tlu oko 0 °C.
Od utorka do četvrtka očekuje se pretežno oblačno vrijeme s povremenom kišom i padom temperature zraka. Dnevni maksimumi bit će oko 12 °C, a noćne temperature između 2 i 3 °C. U tom razdoblju mjestimice su moguće i obilnije oborine.
Kraj idućeg tjedna i produljeni prvomajski vikend donose promjenjivo vrijeme uz postupnu stabilizaciju i razvedravanje. Očekuje se porast maksimalnih dnevnih temperatura, ali i pad noćnih zbog vedrih noći i pritjecanja hladnog zraka sa sjevera. Uz promjenljivu naoblaku mjestimice će biti kratkotrajnih pljuskova kiše, no vrijeme će uglavnom biti povoljno za aktivnosti na otvorenom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas