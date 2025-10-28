Uvode se oštre kazne u Hrvatskoj. Građanima se više neće tolerirati ove "aktivnosti"

"Trenutačno smo u fazi transponiranja Direktive koja se odnosi na zaštitu okoliša i prirode putem kaznenog prava. Uskoro ćemo osnovati radnu skupinu koja će morati biti jako široka jer su kaznena djela koja su navedena u toj direktivi na razini Europske unije blanketna. To znači da su ona u principu općenita, sadržajno vezana za različite resore", kazao je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.