Ovo je službeno najzdravija riba na svijetu, a sve je popularnija: Losos više nije na prvom mjestu

Osim nutritivne vrijednosti, sve se veća pažnja posvećuje i zaštiti okoliša te održivom ribolovu. Ako često stojite pred ribarnicom i niste sigurni koja je riba najzdravija, a ujedno i dobra za planet, evo pomoći – ovo su vrste koje su najbolje s obzirom na održivost, nizak sadržaj žive i nutritivne prednosti, prema medicinskom portalu EatingWell .