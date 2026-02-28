NOMINALNO IH NEMA
U Hrvatskoj su donedavno bile dvije komunističke stranke. Jedna je zapala u dugove, druga prekršila zakon
Nakon što je javnost vidjela i čula saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabru kako pjeva pjesmu o ustaškom vođi Anti Paveliću, najprije je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak postavio rok premijeru Andreju Plenkoviću da u 30 dana "resetira ili presloži" vladajuću koaliciju, a potom je također 30-dnevni rok postavio i sam Dabro.
On je prošloga četvrtka na konferenciji za novinare izjavio da će napustiti vladajuću većinu ako u sljedećih 30 dana bude donesen zakon koji bi, kako je rekao, izričito zabranio komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista.
"Zabranimo zakonom crvenu zvijezdu petokraku pod kojom su u zatvoru patili osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar, ginuli hrvatski ljudi i branitelji i mene više nema u vladajućoj koaliciji. Zabranimo Smrt fašizmu - sloboda narodu, srp i čekić, bal vampira u Kumrovcu i za Josipa Dabru čut ćete samo ako budete preslušavali moj album s domoljubnim pjesmama", poručio je Dabro.
Nema ih ni u Saboru ni izvan Sabora
Njegove uvjete, odnosno sadržaj eventualnog 'Dabrinog zakona' u petak je na N1 komentirao profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Aleksandar Maršavelski rekavši da za ograničavanje slobode izražavanja moraju biti ispunjeni određeni uvjeti.
"Postavlja se pitanje je li nužno u demokratskoj Republici Hrvatskoj, u kojoj danas ne postoji nijedna parlamentarna komunistička stranka pa ne postoji nikakav rizik da bi se ponovno uspostavio totalitarni komunistički režim, regulirati određene zabrane i ograničiti slobodu izražavanja", kazao je.
Maršavelski je naglasio kako u Hrvatskoj danas ne postoji ijedna parlamentarna komunistička stranka. No ne postoji niti jedna takva vanparlamentarna, ali su donedavno bile registrirane dvije - Komunistička partija Hrvatske (KPH) i Savez komunista Hrvatske (SKH).
U Registru političkih stranaka stoji da su obje prestale djelovati.
Komunistička partija otišla u stečaj
KPH je osnovana u Umagu 2013. godine i u Registar političkih stranaka upisana je u listopadu iste godine. No svojim djelovanjem nije privukla bogzna kakvu pažnju. Nije nastupila na redovnim parlamentarnim izborima 2015. kao ni prijevremenima 2016. godine, a nije izašla na lokalne izbore 2017. čak ni u Umagu gdje joj je bilo sjedište. KPH je dospjela u medije tek 2019. godine kada se našla u nevoljama, odnosno pred stečajem zbog duga u iznosu od 13.700 kuna. Predsjednik stranke, u međuvremenu preminuli umaški ugostitelj Radoslav Ilić - Mrki, uspio je od simpatizera namaknuti novac za naknadu duga, ali dugoročno to očito nije bilo dovoljno da stranka preživi.
Inače, prvi pokušaj osnivanja KPH u samostalnoj Hrvatskoj nije uspio. Bio je zakazan 29. studenoga 2005. godine u Vukovaru no ondje se nije okupilo dovoljno članova, odnosno zakonom propisanih stotinu osnivača potrebnih za regsitraciju stranke.
SKH nije podnijela financijski izvještaj
Druga politička stranka komunističkog predznaka u samostalnoj Hrvatskoj - SKH, osnovana je 2015. godine sa sjedištem u Zagrebu, a sedam godina kasnije prestala je s radom. U travnju 2022. godine našla se pred sudom suočena s kaznom u iznosu propisanom od 10.000 do 100.000 kuna jer nije podnijela godišnji financijski izvještaj sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.
Podsjetimo i da je današnja Socijaldemokratska partija (SDP) osnovana u studenome 1990. godine pod istim akronimom, ali drugim nazivom - Stranka demokratskih promjena, na prvim višestranačkim izborima u proljeće te godine nastupila kao Savez komunista Hrvatske – Stranka demokratskih promjena (SKH-SDP), a kao sljednica dotadašnjeg SKH. Današnji naziv službeno je preuzela na četvrtoj konvenciji stranke održanoj 1993. godine.
Od aktivnih stranaka u Hrvatskoj jedino Socijalistička radnička partija (SRP) koju je 1997. osnovao Stipe Šuvar, u svome amblemu ima petokraku zvijezdu. Doduše, ne crvenu, nego žutu na crvenoj podlozi.
