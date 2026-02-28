U Hrvatskoj su donedavno bile dvije komunističke stranke. Jedna je zapala u dugove, druga prekršila zakon

KPH je osnovana u Umagu 2013. godine i u Registar političkih stranaka upisana je u listopadu iste godine. No svojim djelovanjem nije privukla bogzna kakvu pažnju. Nije nastupila na redovnim parlamentarnim izborima 2015. kao ni prijevremenima 2016. godine, a nije izašla na lokalne izbore 2017. čak ni u Umagu gdje joj je bilo sjedište. KPH je dospjela u medije tek 2019. godine kada se našla u nevoljama, odnosno pred stečajem zbog duga u iznosu od 13.700 kuna. Predsjednik stranke, u međuvremenu preminuli umaški ugostitelj Radoslav Ilić - Mrki, uspio je od simpatizera namaknuti novac za naknadu duga, ali dugoročno to očito nije bilo dovoljno da stranka preživi.