Profesor kaznenog prava detaljno objasnio zašto se ne mogu zabraniti komunistički simboli

"Mislio sam da se radi o šali kad sam čuo da se gospodin Dabro odvažio sam predložiti zakon kojim bi se značajno ograničila sloboda izražavanja. To je vrlo osjetljiva tema koju ni svi pravnici nisu vični komentirati. Gospodin Josip Dabro bi se morao konzultirati sa stručnjacima jer da je to učinio prije prijedloga, oni bi mu rekli da to što predlaže pravno naprosto nije moguće onako kako je on to zamislio", upozorio je profesor kaznenog prava Aleksandar Maršavelski i pohvalio Dabru što želi zabranu nacističkih, fašističkih i ustaških simbola. Detaljno je u našem programu objasnio zašto se ne mogu zabraniti komunistički simboli.