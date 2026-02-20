DABRIN ZAKON
Profesor kaznenog prava detaljno objasnio zašto se ne mogu zabraniti komunistički simboli
Profesor Pravnog fakulteta u zagrebu Aleksandar Maršavelski kod Nataše Božić u N1 Studiju uživo komentirao je tzv. Dabrin zakon kojim bi se zabranili simboli svih totalitarnih režima, uključujući Titove slike, petokraku ili slogan "Smrt fašizmu, sloboda narodu!"
"Mislio sam da se radi o šali kad sam čuo da se gospodin Dabro odvažio sam predložiti zakon kojim bi se značajno ograničila sloboda izražavanja. To je vrlo osjetljiva tema koju ni svi pravnici nisu vični komentirati. Gospodin Josip Dabro bi se morao konzultirati sa stručnjacima jer da je to učinio prije prijedloga, oni bi mu rekli da to što predlaže pravno naprosto nije moguće onako kako je on to zamislio", upozorio je profesor kaznenog prava Aleksandar Maršavelski i pohvalio Dabru što želi zabranu nacističkih, fašističkih i ustaških simbola. Detaljno je u našem programu objasnio zašto se ne mogu zabraniti komunistički simboli.
Zabrana nacističkih, fašističkih i ustaških simbola i pozdrava nije sporna jer je praksa Europskog suda za ljudska prava (ESLJP) jasna, a i presudu u predmetu Šimunić da ti simboli predstavljaju manifestaciju mržnje prema vjerskim, nacionalnim i etničkim skupinama.
Ne postoji rizik od uspostave totalitarnog komunističkog režima
Međutim, kad se radi o komunističkim simbolima situacija je drukčija, podsjeća Maršavelski, i imamo presudu ESLJP-a u korist mađarskog ljevičarskog aktivista koji je bio kažnjen jer je nosio petokraku, pa je presuđeno da mu je povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja.
"Da biste ograničili slobodu izražavanja moraju biti ispunjeni određeni uvjeti: da je to propisano zakonom, ali i da postoji nužnost u demokratskom društvu te da se moraju ostvariti i određene svrhe. Postavlja se pitanje je li nužno u demokratskoj Republici Hrvatskoj, u kojoj danas ne postoji nijedna parlamentarna komunistička stranka pa ne postoji nikakav rizik da bi se ponovno uspostavio totalitarni komunistički režim, reguliratiti određenu zabrana i ograničiti slobodu izražavanja", ističe Maršavelski.
"Petokraka nije zabranjivana ni devedesetih; Tuđman je bio partizan i general JNA"
Na pitanje Nataše Božić stoji li argument da petokraku treba zabraniti jer je pod tim simbolom razaran Vukovar, a počinjeni su i zločini nakon Drugog svjetskog rata te je provođena represija u bivšoj Jugoslaviji, Maršavelski ističe da u slučaju petokrake doista postoji dvostruka konotacija jer je simbol radničke borbe korišten o totalitarnim komunističkim režimima, ali ju se ne može zabraniti budući da su komunističke stranke u međuvremenu prihvatile demokraciju i nisu više totalitarnog karaktera.
A što se tiče pratizanskih zločina, poslijeratne represije u Jugoslaviji ili razaranja Vukovara, profesor kaznenog prava upozorava da ni devedesetih u Hrvatskoj nije zabranjivana ni petokraka ni drugi simboli komunističkog sustava.
"Ni devedesetih petokrake nisu bile zabranjivane na bilo koji način, nije nitko zbog njih bio sankcioniran, a i predsjednik Franjo Tuđman je i sam bio partizan i general JNA pa nemamo povijesno uporište sad ići u zabranu. Iz pozicije našeg Ustava imamo antifašizam i ZAVNOH, odnosno SR Hrvatsku u čijim smo danas granicama i koja je rapsisala prve slobodne demokratske izbore. Ustav u preambuli spominje odbacivanje komunističkog sustava i zabranjuje udruživanje s balkanskim i drugim državama bivše Jugoslavije", podsjeća Maršavelski.
Morali bismo raskinuti diplomatske odnose s Kinom, Kubom,...
Dodao je i kako je zabrana udruživanja s balkanskim i državama bivše Jugoslavije već derogirana jer smo u Europskoj uniji udruženi sa Slovenijom, a i balkanskim državama poput Rumunjske, Bugarske i Grčke.
"U slučaju da bi se Hrvatska odlučila na zabranu petokrake, odmah bi reagirala Venecijanska komisija i morali bismo odmah izaći iz Vijeća Europe pa i raskinuti diplomatske odnose s Kinom, Vijetnamom ili Kubom i svim državama koje imaju petokrake među svojim državnim simbolima", upozorava Maršavelski.
Kad se komunistički simboli ipak mogu zabraniti?
Istaknuo je da bi komunistički simboli i slogani mogli biti kažnjivi zakonom samo u jednom slučaju: da ih netko koristi kako bi provocirao tijekom komemoriranja žrtava komunističkih zločina. Nacistički, fašistički i ustaški simboli i slogani su kažnjivi zakonom jer se njima narušava javni red i mir i potiče rasna, etnička ili vjerska netrpeljivost.
"Jedna stvar je osuda zločina, a drugo ograničavanje slobode izražavanja. Ne možete ograničiti da netko koristi petokraku, Tita ili srp i čekić jer za to morate imati svrhu koja je legitimna poput interesa nacionalne sigurnosti ili narušavanja javnog reda i mira. Korištenje komunističkih simbola može biti kažnjeno u kontekstu komemoracije zločina partizana, ali ne u maršu protiv fašizma ili općenito kad netko koristi tu simboliku jer je to pitanje pokriveno slobodom izražavanja", naglašava Maršavelski.
