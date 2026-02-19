Dabro: Spreman sam napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet

Josip Dabro danas se osvrnuo se na Hrebakov ultimatum: "Čuli smo prije par godina da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, ne želim da njihova stranka bude moj talac. Odlučio sam sam objaviti da sam spreman napustiti Sabor. Imam uvjet, prijedlog - iz HSLS-a su tvrdili da imam antihrvatsku i antidemokratsku agendu, evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog - u sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista, koji su likvidirali i zatvarali Hrvate i ja idem iz Sabora."