Dabro: Spreman sam napustiti Sabor, ali imam jedan uvjet

Klub zastupnika Domovinskog pokreta održao je press konferenciju u Saboru na kojoj je Josip Dabro rekao da je spreman napustiti vladajuću većinu, ali uz jedan uvjet.
Podsjetimo, nakon što su se u nedjelju pojavile snimke DP-ovog Josipa Dabre u kojima opjevava ustaškog zločinca Antu Pavelića, a koje su izazvale snažne političke reakcije, član vladajuće koalicije, HSLS-ov Dario Hrebak, u srijedu u programu N1 obrušio se na, kako ga je nazvao - "glupog desničara" Dabru te je dao premijeru Andreju Plenkoviću rok od 30 dana za "resetiranje ili preslagivanje" parlamentarne većine.
"Spreman sam napustiti Sabor"
Josip Dabro danas se osvrnuo se na Hrebakov ultimatum: "Čuli smo prije par godina da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, ne želim da njihova stranka bude moj talac. Odlučio sam sam objaviti da sam spreman napustiti Sabor. Imam uvjet, prijedlog - iz HSLS-a su tvrdili da imam antihrvatsku i antidemokratsku agendu, evo od glupog desničara pametnim liberalima pravi hrvatski i demokratski prijedlog - u sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i slogane te javnu afirmaciju istaknutih komunista, koji su likvidirali i zatvarali Hrvate i ja idem iz Sabora."
"Ako predlože zakon, u Saboru me neće biti"
"Zabranimo zakonom crvenu zvijezdu petokraku pod kojom su u zatvoru patili osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar, ginuli hrvatski ljudi i branitelji i mene više nema u vladajućoj koaliciji. Zabranimo Smrt fašizmu - sloboda narodu, srp i čekić, bal vampira u Kumrovcu i za Josipa Dabru čut ćete samo ako budete preslušavali moj album s domoljubnim pjesmama", dodao je.
Predložio je zakon koji će predvidjeti sankcioniranje simbola totalitarnih režima:
"Poput Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, NDH, nacizma, fašizma i svih totalitarnih režima, a isto tako i njihovih protagonista. Isticanje simbolike srpske imperijalne politike tijekom 20. stoljeća, njezinih protagonista i suvremenih reformatora. Ako vladajuća većina predloži ovaj zakon, mene više u Saboru neće biti", rekao je.
