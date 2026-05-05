Priveden načelnik općine Marina nakon napada na novinare koji su otkrili ilegalno groblje: Oglasio se i Inspektorat

05. svi. 2026. 07:59
Nakon napada na novinarsku ekipu Nove TV u ponedjeljak navečer priveden je načelnik općine Marina - Ante Mamut. Sve se dogodilo nakon priče ekipe Poziva da je na privatnoj zemlji ilegalno sagrađena mrtvačnica i 32 grobnice.

Samo groblje, manje od 24 sata otkako je priča objavljena u Dnevniku Nove TV- zatvorio je Državni inspektorat.

Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena već gotovo 80 godina - jedan poduzetnik okušao se u ovom biznisu bez ikakvih potrebnih papira.

Vlasnik zemlje, kako je rekao za Poziv, dozvolu za gradnju nije dao. Ekipa Nove TV uživo se za Dnevnik trebala javiti s te lokacije u ponedjeljak, no napadnuta je.

Građevinska inspekcija ekspresno je postavila oznaku da je gradilište zatvoreno, no tu je oznaku netko u međuvremenu uklonio, a reporterki Dnevnika NoveTV,poslali su priopćenje.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski očevid na k.č. 3029/1 i 3028/2, k.o. Blizna te utvrdila da se na predmetnoj lokaciji bespravno grade grobnice i objekt za ispraćaj pokojnika bez prethodno ishođene pravomoćne, odnosno izvršne građevinske dozvole. Sukladno odredbi članka 119. Zakona o državnom inspektoratu gradilište je zatvoreno posebnom službenom oznakom. Nastavak inspekcijskog postupka je u tijeku", navodi se u priopćenju.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, ovo nije jedina inspekcija koja je najavila svoj dolazak. S obzirom na to da su obavljeni i ukopi na teren bi trebala izaći i sanitarna inspekcija. Svoj dolazak u komunualno poduzeće Marina najavili su i iz Ministarstva graditeljstva - oni bi trebali pročešljati cijelu dokumentaciju.

