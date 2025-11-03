Ukida se cestarina na najskupljoj dionici autoceste u EU, koriste je i mnogi hrvatski državljani

Slovenska vlada donijela je odluku o ukidanju vinjeta na dionici ceste Škofije - Kopar, što je od velike koristi hrvatskim građanima, posebno Istranima koji žive s obje strane granice.
Ukidanje vinjeta na dijelu ceste do Kopra pomoći će i ostalim hrvatskim građanima koji se cestom koriste na putu do Italije i talijanskim vikend-turistima. No ukidanje je samo privremeno, a mnogi taj čin Vlade povezuju s idućom izbornom godinom u Sloveniji, javlja HRT.
Kada netko iz hrvatskog dijela Istre putuje prema Italiji i brzom cestom želi prijeći manje od šest kilometara od Kopra do granice s Italijom podno Škofija, mora platiti slovensku vinjetu od 16 eura koja vrijedi tjedan dana.
Nakon godina borbe, slovenska oporba i talijanska unija peticijom su se izborili za ukidanje vinjete na toj dionici. Stanovnici s obje strane granice ukidanje vinjete pozdravljaju.
"Pa, jednostavno. Ne zbog turizma, zbog lakšeg protoka ljudi koji imaju obitelji s obje strane i s one strane i kako god okrenete i ovi ljudi koji su preko hrvatske granice i oni koji su tamo, to su sve naši ljudi", istaknuo je Stevo iz Kopra.
"To je davno trebalo ukinuti, za tako kratak put platiti cijeli tjedan, toliko novca, mislim da je ovo u redu i daj Bože da bude za duže vremena ne za kratko", ustvrdio je Đimi iz Buzeta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
