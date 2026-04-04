Oglas

Uskrsna čestitka Plenkovića: Suočavamo se s brojnim izazovima, ali ustrajemo na miru

author
Hina
|
04. tra. 2026. 10:47
Andrej Plenković
Igor Soban/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković uputio je u subotu uskrsnu čestitku u kojoj je upozorio da se uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo s globalnim i sigurnosnim izazovima koji utječu na život građana te poručio da će Vlada i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti.

Oglas

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u čestitki katoličkim vjernicima i i svima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru ističe da nas Uskrs potiče da činimo dobro, gradimo ozračje međusobnog poštovanja i razumijevanja te da jačamo solidarnost, osobito prema najranjivijima u našem društvu.

Posebnu zahvalnost upućujemo pripadnicima naših Oružanih snaga u domovini i inozemstvu, policije, zdravstvenog osoblja i svih hitnih službi, koji skrbe o našoj sigurnosti i zdravlju te će zbog svojih dužnosti Uskrs provesti daleko od svojih najbližih, istaknuo je.

"Uoči najvećeg kršćanskog blagdana suočavamo se i s nizom globalnih i sigurnosnih izazova koji utječu na svakodnevni život hrvatskih građana. Zato ćemo i dalje ustrajati u zalaganju za mir u svijetu i demokratske vrijednosti, uz očuvanje društvene kohezije i zaštitu standarda naših građana i gospodarstva", poručio je premijer.

Provedimo Uskrs u miru, zajedništvu i radosti, sa svojim obiteljima i najbližima, zaželio je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
andrej plenković uskrs uskršnja čestitka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ