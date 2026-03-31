Utvrđeno što je prah poslan Inicijativi mladih

Kako je precizirala Inicijativa, odmah po dojavi o zaprimljenoj kuverti sa sumnjivim sadržajem, lokaciji su pristupili službenici Kriminalističke policije, a kasnije i postroj nuklearno-biološko-kemijske obrane Hrvatske vojske koji su u zaštitnoj opremi pregledali prostorije, kuvertu i supstancu, kao i zaposlenicu koja je kuvertu jutros otvorila te utvrdili da je prah iz kuverte izbjeljivač brašna.