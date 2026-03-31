Policija provodi očevid

Drama u Zagrebu: Evakuiran ured Inicijative mladih za ljudska prava, dobili kuvertu s natpisom "Neuro-toxin"

Hina
31. ožu. 2026. 12:34
23.10.2025., Zagreb - Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Sjedište ureda Inicijative mladih za ljudska prava u zagrebačkoj Garićgradskoj ulici evakuirano je i policija trenutno provodi očevid nakon što je zaposlenica Inicijative u utorak oko 10 sati zaprimila kuvertu u kojoj se nalazio papir s natpisom 'Neuro-toxin', izvijestili su iz tog ureda.

Iz Inicijative mladih za ljudska prava poručili su kako još uvijek ne znaju je li prah iz kuverte zaista otrov ili se radi o zastrašivanju te dodaju da će o nalazima policije nakon provedenog očevida obavijestiti medije.

Naglašavaju da je kuverta sa sumnjivim sadržajem zaprimljena ususret razmjeni mladih iz Hrvatske i Srbije o VRO Oluja, a koju Inicijativa organizira krajem travnja, uz podršku Erasmus+ programa Europske unije, a što, kako navode, predstavlja prvi primjer strukturiranog dijaloga o ratu među mladima iz poslijeratne generacije.

Inicijativa nadodaje kako ostaje odlučna nastaviti svoj rad na pomirenju i promicanju pravde za zločine počinjene tijekom 1990-ih te ističe kako ih nikakve prijetnje niti zastrašivanja neće obeshrabriti.

