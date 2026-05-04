VIDEO, FOTO / Novinari u Dalmaciji otkrili ilegalno groblje, "vlasnici" ih brutalno napali

Nevjerojatnu priču iz Dalmacije je ispričala ekipa Poziva Nove TV. Netko je na privatnoj zemlji ilegalno sagradio mrtvačnicu i 32 grobnice. U ponedjeljak je to groblje zatvorio Državni inspektorat.
Oglas
Iako su privatna groblja u Hrvatskoj zabranjena već gotovo 80 godina - jedan poduzetnik okušao se u ovom biznisu bez ikakvih potrebnih papira. Vlasnik zemlje dozvolu za gradnju nije dao.
Joško Smoljić kaže da je zemlja na kojoj je izgrađena mrtvačnica njegova.
"Izgrađena je prije nekih godinu i pol dana bez moje suglasnosti i bez mog odobrenja i to je po meni suludo", poručio je Smoljić Novoj TV.
"Meni se doslovno smuči kad mi ljudi postavljaju pitanje o proširenju groblja Mitla. Ljudi su dobili grobnice, na privatnoj parceli su napravili, nemamo mi to što dalje. Mi kao Komunalac nemamo s tim apsolutno nikakve veze. Mi upravljamo grobljima, to groblje nije na našem području i mi s tim nemamo apsolutno nikakve veze. To groblje se napravilo na privatnoj parceli", rekao je direktor Komunalca.
Prilikom snimanja priloga, poduzetnik Marijan Ugrina tražio je da se ugasi kamera.
"Ugasi kameru. Ugasi kameru. Razbit ću ti kameru", poručio je ekipi Poziva.
Načelnik općine Marina Ante Mamut nije htio razgovarati s novinarskom ekipom.
"Tlak mi je pao, digao mi se tlak totalno, idem izmjeriti tlak. Nemojte me ometati, boli me", rekao je Mamut.
Reporterka Dnevnika Nove TV Tea Johman Nitraj uživo se trebala javiti s lokacije gdje se nalazi ilegalno groblje no napadnuta je.
Uslijedilo je postupanje policije, a informativni program Nove TV osudio je napad na ekipu koja je samo radila svoj posao te očekuje brzu reakciju institucija i kažnjavanje počinitelja.
Novinarska ekipa s negodovanjem je dočekana kad se pojavila na spomenutoj lokaciji, a više novih detalja o ovoj bizarnoj priči donosi i nedjeljni Poziv, koji uređuje Domagoj Mikić.
Video napada pogledajte OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas