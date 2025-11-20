VIDEO / Napadnuta ekipa N1 Srbije kod Ćacilenda, muškarac razbio kameru

Muškarac je napao ekipu N1 koja je snimala područje nedaleko od srbijanskog parlamenta i tzv. Ćacilenda.
Prišao je ekipi N1 Srebije, zamolio ih da ne snimaju, a ubrzo nakon toga uzeo je kameru, bacivši je nekoliko puta na cestu.
Policija koja se nalazila u blizini nije reagirala na incident, već je prišla tek na poziv novinara N1.
