Oglas

POLICIJA NIJE REAGIRALA

VIDEO / Napadnuta ekipa N1 Srbije kod Ćacilenda, muškarac razbio kameru

author
N1 Srbija
|
20. stu. 2025. 15:16

Muškarac je napao ekipu N1 koja je snimala područje nedaleko od srbijanskog parlamenta i tzv. Ćacilenda.

Oglas

Prišao je ekipi N1 Srebije, zamolio ih da ne snimaju, a ubrzo nakon toga uzeo je kameru, bacivši je nekoliko puta na cestu.

Policija koja se nalazila u blizini nije reagirala na incident, već je prišla tek na poziv novinara N1.

Teme
n1 srbija ćacilend

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ