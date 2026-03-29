VIDEO / Napad sjekirom na novinarsku ekipu i studente u Boru, ima ozlijeđenih

Kako navode studenti u blokadi, u blizini biračkog mjesta broj 34 u Boru došlo je do napada sjekirom na novinarsku ekipu, među kojima su bili i studenti.

Prema njihovim tvrdnjama, napadači su koristili sjekiru, razbili telefone i oduzeli kamere, a neke od prisutnih su tijekom napada oborili na tlo, javlja N1 Srbija.

"Zbog ozljeda koje su zadobili, više osoba trenutačno se nalazi u hitnoj pomoći.

Na snimci s mjesta događaja jasno se vidi da su napadači izašli iz crnog automobila marke Audi s pančevačkim registracijama", naveli su studenti.

Kako javlja reporterka Nove, napadnuti su bivši oporbeni vijećnik Aleksandar Kulić, student Lazar Dinić te novinar Ivan Bjelić.

Prema neslužbenim informacijama, iz kombija s paraćinskim registracijama izašla je skupina osoba koja je potom sjekirama počela progoniti aktiviste, nakon što su kod napadača uočeni dvostruki birački popisi.

Nakon napada Dinić i Bjelić zadobili su tjelesne ozljede te su vozilom hitne pomoći prevezeni u Opću bolnicu u Boru.

Dodaju da očekuju reakciju novinarskih udruženja i tužiteljstva.

"Unatoč ovom incidentu, svi ostali mobilni timovi i dalje su na terenu i branit će izborno pravo do kraja dana", poručili su studenti.