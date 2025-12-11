Više od 300 amandmana na Bačićeve zakone, rasprava će trajati desetak sati!

Zastupnici su jučer o ova tri zakona raspravljali cijeli dan - jutros do 1 iza ponoći, prilikom čega je oporba ustrajala u stavu da ih treba povući iz procedure ili makar uputiti u treće čitanje, pogotovo Zakon o prostornom uređenju kojeg su prozvali "Zakonom o prostornoj devastaciji" i "privatizacijom 2.0", dok su vladajući te teze odbacivali i isticali kako za povlačenjem nema potrebe jer su zakoni kvalitetni i dižu letvicu očuvanja prostora.