Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm! Pogledajte koliko ga je palo u Zagrebu

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 07:38
06.01.2026., Zagreb - Snijeg veceras pada u Novom Zagrebu. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban / Pixsell

Prema podacima DHMZ-a od 7 sati jutros, najviše je snijega na Zavižanu - 61 centimetar. Slijede Gospić s 51 centimetrom, Puntijarka s 49 centimetara te Gračac sa 42 centimetra.

U Ogulinu je 39 centimetara snijega, a u Delnicama je 38 centimetara.

Na području Zagreba ukupna visina snijega kreće se od 22 centimetra na Griču do 29 centimetara na zagrebačkom aerodromu.

U Slavoniji je snijeg bio nešto slabiji – Đakovo je imalo 21 cm, Bjelovar 19, Slavonski Brod 14...

visina snijega
DHMZ
Teme
visina snijega

