Visine snijega u Hrvatskoj: Jedno mjesto rekorder sa 61 cm! Pogledajte koliko ga je palo u Zagrebu

Prema podacima DHMZ-a od 7 sati jutros, najviše je snijega na Zavižanu - 61 centimetar. Slijede Gospić s 51 centimetrom, Puntijarka s 49 centimetara te Gračac sa 42 centimetra.
U Ogulinu je 39 centimetara snijega, a u Delnicama je 38 centimetara.
Na području Zagreba ukupna visina snijega kreće se od 22 centimetra na Griču do 29 centimetara na zagrebačkom aerodromu.
U Slavoniji je snijeg bio nešto slabiji – Đakovo je imalo 21 cm, Bjelovar 19, Slavonski Brod 14...
