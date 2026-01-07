Stanje na cestama: Dionica A1 zatvorena za sva vozila, na A3 uočen pješak

Zbog orkanskog vjetra i snijega zatvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za osobna vozila je preko Karina, Obrovca i Gračaca. Na autocesti A6 dionica između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila, dok je na Jadranskoj magistrali (DC8) od Senja do Svete Marije Magdalene zbog olujnog vjetra, poledice i snježnih nanosa zabranjen promet za sva vozila.