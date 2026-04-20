ZADARSKA ŽUPANIJA
Vjenčani list uvjet za subvenciju za stambeni kredit. Što je sa samohranima roditeljima, izvanbračnim partnerima...?
Prošloga tjedna Zadarska županija objavila je na svojim mrežnim stranicama javni poziv za dodjelu subvencija za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji putem subvencioniranja stambenih kredita, a u sklopu programa 'Za obitelji Zadarske županije'.
Kako stoji u objavi, Zadarska županija je s bankama potpisala Ugovore o poslovnoj suradnji na provedbi spomenutog programa želeći na konkretan način, subvencioniranjem stambenih kredita, omogućiti mladim obiteljima lakše stjecanje stambenog prostora i potaknuti ih na ostanak na području županije.
Program koji operativno provodi županijski Upravni odjel za gospodarstvo i turizam treba pomoći "rješavanju stambenog pitanja, povećati standard života mladih obitelji i poboljšati demografsku sliku na području županije".
A izvanbračni partneri i samohrani roditelji?
No neki naši čitatelji iz te županije skrenuli su nam pažnju na, kako kažu, ključni kriterij za stjecanje prava na ovu županijsku subvenciju. Naime, u pojašnjenjima uvjeta ovog Programa stoji da pravo na subvenciju stambenog kredita imaju "obitelji s područja Zadarske županije". A potom se navodi kako se u tom Programu pod obitelji smatra "podnositelj zahtjeva i njegov bračni drug i njihova djeca te pastorci i posvojenici, ako ih imaju". Također i da uz zahtjev za subvenciju stambenog kredita, prijavitelj među ostalim mora priložiti i vjenčani list.
Iz toga proizlazi kako pravo javljanja na javni poziv, time i subvenciju stambenog kredita koju daje Zadarska županija, nemaju izvanbračni drugovi niti samohrani roditelji.
Što kaže Obiteljski zakon?
U Obiteljskom zakonu koji je na snazi od 31. prosinca 2023. godine članak 11. donosi odredbe koje se tiču izvanbračne zajednice. Ondje stoji da se te odredbe primjenjuju na životnu zajednicu neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka.
A izvanbračna zajednica koja ispunjava te pretpostavke, navodi se dalje u Obiteljskom zakonu, "stvara osobne i imovinske učinke kao bračna zajednica te se na nju na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovoga Zakona o osobnim i imovinskim odnosima bračnih drugova, odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuju odnosi u poreznim stvarima, osobni, imovinski i drugi odnosi bračnih drugova."
Isti pristup koristima, povlasticama i obvezama
U trećem stavku stoji kako "nepovoljno postupanje prema izvanbračnim drugovima u pogledu pristupa koristima, povlasticama, ali i obvezama zajamčenim bračnim drugovima koje ne može biti opravdano objektivnim razlozima te koje nije nužno za ostvarenje istih predstavlja diskriminaciju temeljem obiteljskog statusa".
A što se tiče samohranih roditelja, Zakon o socijalnoj skrbi definira ih kao one koji žive sami s djetetom, sami skrbe o njemu i sami ga uzdržavaju. Drugačije rečeno, to znači da drugi roditelj nije prisutan jer je preminuo ili ne sudjeluje u skrbi i uzdržavanju.
Zadarska županija: Nije diskriminacija
Obratili smo se Zadarskoj županiji postavivši pitanje zašto pravo na subvenciju stambenog kredita ne mogu ostvariti i izvanbračni partneri te samohrani roditelji s djecom. Odgovorili su nam da je program 'Tu sam rođen' demografska mjera njihove županije s ciljem zadržavanja mladih ljudi u njihovom rodnom kraju i podržavanjem onih koji žele zasnovati obitelj.
"Upravo zato program nosi naziv "Za obitelji Zadarske županije" i upravo zato je usmjeren prema bračnim zajednicama kao temeljnom obliku zasnivanja obitelji u demografskom smislu. To nije diskriminacija — to je jasan i legitiman strateški cilj koji provodi sve više europskih zemalja suočenih s demografskim izazovima.
Razumijemo da u suvremenom društvu postoje različiti oblici zajedničkog života i poštujemo svaki od njih. No, pravo nositelja javnih politika jest definirati ciljanu skupinu demografske mjere — kao što to čine i državni programi poput APN-a ili mjere Vlade RH", odgovorili su nam iz Zadarske županije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare