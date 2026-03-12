Zagrebačka zračna luka mogla bi ponovno otvoriti stari terminal

Ryanair, koji je bio glavni pokretač rasta broja putnika u zračnoj luci posljednjih nekoliko godina, pokazao je interes za objekt
Zračna luka Zagreb razmatra ponovno otvaranje svog starog putničkog terminala, koji je zatvoren za putnike od 28. ožujka 2017. godine. Odluka o tome trebala bi biti donesena do kraja godine. Prema postojećem koncesijskom ugovoru, konzorcij koji upravlja Zračnom lukom Zagreb, Međunarodna tvrtka Zračna luka Zagreb (ZAIC), obvezan je započeti proširenje terminalne zgrade najkasnije devedeset dana nakon kraja godine u kojoj broj putnika prvi put dosegne pet milijuna.
"Prije pandemije koronavirusa procjenjivalo se da će se to dogoditi 2026. godine, no još uvijek čekamo to ostvarenje. Međutim, proširenje postojećeg terminala procijenjeno je na sedamdeset milijuna eura, što ponovno otvaranje starog terminala čini pristupačnijim i bržim rješenjem. Dionici raspravljaju o mogućnosti preseljenja niskotarifnih prijevoznika na stari terminal. Ryanair, koji je bio glavni pokretač rasta broja putnika u zračnoj luci posljednjih nekoliko godina, pokazao je interes za objekt iako je zrakoplovna tvrtka navodno tražila ekskluzivna prava korištenja", piše Ex-Yu Aviation News, a prenosi Večernji list.
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prethodno je objavilo da su održani razgovori o ponovnom otvaranju starog terminala. Navodno je država spremna produljiti koncesiju Zračne luke Zagreb njezinu operateru za tri godine i devet mjeseci ako konzorcij koji upravlja zračnom lukom vrati stari terminal u funkcionalno stanje. Postojeća koncesija Zračne luke Zagreb traje do 2042. godine. Prema koncesijskom ugovoru iz 2013., sljedeća faza proširenja zračne luke (Faza 2) podijeljena je u tri podfaze: 2A, 2B i 2C, a svaka se pokreće postizanjem određenih prekretnica u broju putnika.
Ako Zračna luka Zagreb ove godine opsluži pet milijuna putnika, izgradnja Faze 2A mora početi najkasnije do 30. ožujka 2027. godine. Sljedeće faze pokreću se pri 6,1 milijunu, odnosno 7,3 milijuna putnika. Većina Faze 2A mora biti dovršena u roku od 365 dana, odnosno 540 dana ako se sve tri podfaze kombiniraju. Ako koncesionar ne dovrši bilo koji rad u Fazi 2 u ugovorenim rokovima, kazne iznose 15.000 eura za svaki dan kašnjenja.
Zračna luka Zagreb u veljači je opslužila 281.489 putnika, što predstavlja povećanje od 7,8 posto u odnosu na prethodnu godinu. Brojka je postignuta unatoč padu broja zrakoplovnih operacija za 0,7%. Tijekom prva dva mjeseca godine zračna luka primila je 578.350 putnika, što je porast od 6,8%, odnosno dodatnih 36.707 putnika.
