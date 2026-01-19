Zaključen stečaj Dalmacijavina, slijedi brisanje iz sudskog registra

Stečajna upraviteljica obavijestila je u posljednjem prošlotjednom izvješću sud da je isplatila tražbine vjerovnicima prvog isplatnog reda iz završnog diobenog popisa u ukupnom iznosu od 4.2 milijuna, preostale troškove stečajnog postupka u iznosu nešto manjem od 100.000 eura te ostale obveze stečajne mase u gotovo jednakom iznosu, što ukupno iznosi oko 4,47 milijuna eura .