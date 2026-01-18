Posljednji broj u godini rođenja je najvažniji: Evo što znači?

Ljudi rođeni pod elementom zraka imaju snažan karakter i s teškim životnim situacijama suočavaju se uz iznimnu otpornost. Pravedni su i suzdržani te teže dosljednom životu ispunjenom ljubavlju. Odlučni su i točno znaju što žele, spremni učiniti sve kako bi ostvarili svoje ciljeve i ambicije. Njihove slabosti su pretjerana želja za moći, luksuzom i novcem. Čvrsto stoje iza svojih odluka i ne toleriraju pogreške.