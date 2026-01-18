Oglas

prema numerolozima

Posljednji broj u godini rođenja je najvažniji: Evo što znači?

Numerolozi tvrde da posljednja znamenka u godini našeg rođenja ima važnu ulogu i utječe na našu sudbinu.

Svakom broju od 1 do 9 pripada određeni element – zrak, vatra, zemlja, drvo i voda. Ti elementi mogu otkriti mnogo o vašem karakteru, osobinama ličnosti i životnim navikama.

Zrak (0–1)

Ljudi rođeni pod elementom zraka imaju snažan karakter i s teškim životnim situacijama suočavaju se uz iznimnu otpornost. Pravedni su i suzdržani te teže dosljednom životu ispunjenom ljubavlju. Odlučni su i točno znaju što žele, spremni učiniti sve kako bi ostvarili svoje ciljeve i ambicije. Njihove slabosti su pretjerana želja za moći, luksuzom i novcem. Čvrsto stoje iza svojih odluka i ne toleriraju pogreške.

Voda (2–3)

Osobe rođene pod elementom vode odlikuju suosjećajnost, šarm i ljubaznost. Maštoviti su i snalažljivi, što ih često vodi prema uspjehu u umjetničkim profesijama. Imaju izražen instinkt i veliku pozornost posvećuju detaljima.

Drvo (4–5)

Ljudi pod utjecajem elementa drveta samouvjereni su i vrijedni. Originalni su, vole nova iskustva i sanjaju o otkrivanju svijeta, neobičnih mjesta i tajni. Nikada nisu sebični ni egoistični.

Vatra (6–7)

Pripadnici elementa vatre pravi su avanturisti koji sanjaju o putovanjima diljem svijeta. Često imaju naviku prebrzo se upuštati u nove stvari. Prijateljski su nastrojeni i autentični te lako privlače pozornost drugih ljudi.

Zemlja (8–9)

Oni koji su rođeni pod elementom zemlje pouzdani su i ustrajni u ostvarivanju svojih ciljeva. Sve pažljivo razmatraju i nikada ne djeluju nepromišljeno. Cijene disciplinu i red, zbog čega žive prema jasno definiranom planu. Njihov najveći strah jest strah od nepoznatog.

Teme
brojevi godina rođenja značenje brojeva

