Plenković: Spremni smo rješavati otvorena pitanja s Mađarskom čim se formira vlada

Hina
15. tra. 2026. 18:50
Hrvatska je spremna krenuti u razgovore o rješavanju otvorenih pitanja s Mađarskom čim se formira nova vlada u Budimpešti, rekao je u srijedu premijer Andrej Plenković, izdvojivši pitanje opskrbe naftom.

„Spremni smo u trenutku kad se formira nova mađarska vlada krenuti u razgovore” o rješavanju otvorenih pitanja, rekao je premijer nakon sastanka predsjedništva HDZ-a. 

Peter Magyar, budući mađarski premijer čija je stranka Tisza na izborima u nedjelju premoćnom pobjedom dovršila 16 godina vladavine Viktora Orbana, u srijedu je rekao da očekuje formiranje svoje vlade sredinom svibnja. 

„Najvažnije je pitanje opskrbe rafinerija u Szazhalombatti i u Bratislavi” te Jadranskog naftovoda (JANAF), rekao je hrvatski premijer.  

Plenković je rekao da kod tog naftovoda „stvari funkcioniraju jako dobro”, što se dokazalo i sa 16 tankera s neruskom naftom koji su putem Omišlja isporučili energent prema Mađarskoj i Slovačkoj i „potvrdili tezu” o pouzdanosti i funkcionalnosti JANAF-a. 

Vlada Viktora Orbana i Bratislava su prošle godine kritizirali taj naftovod, tvrdeći da nema dovoljne tehničke kapacitete da opskrbi dvije zemlje. 

Orbanov ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto čak je optužio Hrvatsku za „ratno profiterstvo”, tvrdeći da je 'neprirodno' podigla cijene transporta. 

Hrvatski premijer u rujnu je te kritike tumačio nižom cijenom nafte koju je Budimpešta plaćala Rusiji za energente. 

S druge strane, nadolazeći mađarski premijer dio je iste političke obitelji kao i HDZ – Europske pučke stranke, a Plenković je u srijedu ponovio da se s njim čuo unutar nekoliko sati nakon pobjede te da su iskazali želju poboljšati odnose dviju država.

„Ovaj rezultat je važan za Mađarsku, za EU, za Ukrajinu, a vjerujem da je u velikoj mjeri važan i za novi zamah i pokušaj rješavanja otvorenih pitanja između Hrvatske i Mađarske koja su dugi niz godina neriješena”, rekao je Plenković o izborima u nedjelju. 

Ključna tema je „najveći kamen spoticanja” između Budimpešte i Zagreba – odnosi dviju naftnih kompanija, INA-e i MOL-a, naglasio je hrvatski premijer. 

PROČITAJTE JOŠ

