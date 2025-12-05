Zbog utvrđene salmonele opozvan smrznuti otkošteni pileći batak i zabatak s kožom

Zbog utvrđene bakterije salmonele Državni inspektorat obavijestio je o opozivu proizvoda "brzo smrznuti pileći batak, zabatak s kožom otkošteni 1kg", A klasa, koji u veleprodaju distribuira tvrtka Stanić, objavila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).
Proizvođač je tvrtka Mitmar iz Poljske, proizvod ima LOT4155 i rok upotrebe je do 10. siječnja 2027.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu, navodi HAPIH.
