Europski parlament usvojio Deklaraciju za rodnu ravnopravnost unatoč žestokoj debati

"Ovdje se ne spominje roditeljski dopust, majčinstvo. Žene samo služe doprinosu BDP-a, radu. Mnoge od nas su prisiljene raditi zbog toga što plaće nisu dostatne kako bi se preživjelo mjesec. Prisiljene smo odustati od svojih snova. To je ono što vi govorite. Deklaracija ignorira doprinos koji obitelji daju društvu kao i napade na dostojanstvo žena. To je stvarnost Europe", izjavila je.