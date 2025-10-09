Plan za prava žena
Europski parlament usvojio Deklaraciju za rodnu ravnopravnost unatoč žestokoj debati
Europski parlament je u četvrtak podržao smjernice Europske komisije za iduću strategiju za rodnu ravnopravnost, no hrvatski zastupnik Marko Vešligaj je u ime Parlamenta pozvao Komisiju na konkretnije mjere te da se jasno izjasni za pravo na izbor kada je riječ o reproduktivnim pravima.
Europska komisija je u ožujku predstavila Plan za prava žena koji daje smjernice za buduće mjere unutar iduće Strategije za rodnu ravnopravnost za razdoblje nakon 2025. godine.
Prijedlog rezolucije Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost (FEMM) o Deklaraciji o načelima za rodno ravnopravno društvo, koja je bila dio Plana, usvojen je na plenarnoj sjednici EP-a s 360 glasova za, 210 protiv i 37 suzdržanih.
Marko Vešligaj, hrvatski zastupnik iz redova socijalista i potpredsjednik FEMM-a, u prijepodnevnoj raspravi u četvrtak je pozdravio Deklaraciju, ali i pozvao Komisiju da pri razvoju nove strategije uzme u obzir stajališta Parlamenta koja će biti izražena rezolucijom u studenom, za koju će on biti izvjestitelj.
"Prvo, seksualno i reproduktivno zdravlje žene, ovo nije zamolba oko punog pristupa ovim pravima, uključujući pravo na pobačaj, nećemo ovdje pregovarati i licitirati. Komisija mora biti izrazito jasna: pravo na izbor uvijek", poručio je Vešligaj.
Također, suzbijanje nasilja nad ženama je nazvao apsolutnim prioritetom te pozvao na osnaživanje žena na tržištu rada, ali rodno osjetljivi proračun.
Zatražio je i unapređenje zakonodavstva u pogledu definicije rodno uvjetovanog nasilja i femicida te na ispravljanje nepravdi iz prošlog mandata "osobito kada je riječ o silovanju i seksualnom nasilju".
Iako je tekst nazvao dobrim temeljom za pripremu nadolazeće strategije, rekao je da "sve ovo bez konkretnih mjera znači malo" te pitao Komisiju kako će osigurati da se stajališta parlamenta predoče uz strategiju za rodnu ravnopravnost nakon 2025. godine i što može očekivati od Komisije u strategiji u pogledu zakonodavnih prijedloga parlamenta u području prava žena i rodne ravnopravnosti.
Povjerenica Europske komisije za okoliš, vodnu otpornost i konkurentno kružno gospodarstvo Jessika Roswall je odgovorila da će prošla i nadolazeća stajališta Parlamenta biti "temeljni doprinos našem radu".
"Naš rad na tome se mora nastaviti, odgovarajuća transpozicija i implementacija unutar država članica ključna je kako bismo osigurali da uvedena prava ne postoje samo teoretski, već imaju stvaran učinak na europske građane", poručila je, dodajući da to ne isključuje mogućnost novih zakonodavnih akata.
Eleonora Meleti, grčka zastupnica koja je govorila u ime kluba pučana (EPP), kazala je da plan Komisije štiti ravnotežu između privatnog i poslovnog života više nego ikada, nazvavši je "vrlo važnim korakom koji nije proveden".
"Trebamo bolji roditeljski dopust kako nijedna žena ne bi trebala birati između privatnog i profesionalnog života. Trebamo pristupačne usluge za skrb za malu i veću djecu. Trebamo podržati majku ne samo tijekom prve godine, već dugoročno, a ženama omogućiti povratak na posao nakon dužih dopusta", rekla je, dodajući da je potrebno zaštitit pravo na majčinstvo kako se nijedna žene neće bojati da će izgubiti radno mjesto.
Osim pučana i socijalista, klubovi liberala i zelenih su također iskazali podršku za Komisijin plan predstavljen u ožujku 2025.
Španjolska zastupnica Margarita de la Pisa Carrion je u ime kluba Patrioti za Europu optužila predsjednicu Komisije Ursulu von der Leyen i niz ženskih zastupnica u Parlamentu da nastavljaju promicati "ideologije koje izdaju žene".
"Ovdje se ne spominje roditeljski dopust, majčinstvo. Žene samo služe doprinosu BDP-a, radu. Mnoge od nas su prisiljene raditi zbog toga što plaće nisu dostatne kako bi se preživjelo mjesec. Prisiljene smo odustati od svojih snova. To je ono što vi govorite. Deklaracija ignorira doprinos koji obitelji daju društvu kao i napade na dostojanstvo žena. To je stvarnost Europe", izjavila je.
Klub suverenista (ESN), koji je sastavio vlastitu rezoluciju koja "prepoznaje biološke razlike između muškaraca i žena", rekao je da će odbiti rezoluciju socijalista jer predstavlja "ideologizaciju nečega što bi trebalo biti prirodno".
Svoju rezoluciju je predložio i klub konzervativaca i reformista (ECR) kojom pozdravlja opće ciljeve Komisijinog plana, ali žali "jer se u deklaraciji majkama ne pruža bolja potpora" te smatra da se njome ne rješavaju ključna pitanja za postizanje njezinih ciljeva poput majčinstva, doprinosa majčinstva u društvu i "komplementarnosti muškaraca i žena".
