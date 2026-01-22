Plenković se oglasio oko Trumpovog poziva u Odbor za mir

Premijer Andrej Plenković se oglasio oko poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa u Odbor za mir.
"Podrška i unaprjeđenje povijesnog mirovnog procesa na Bliskom istoku i dalje su jedan od najvažnijih i najplemenitijih ciljeva koje dijelimo sa Sjedinjenim Američkim Državama i širom međunarodnom zajednicom", napisao je na društvenim mrežama pa nastavio:
"U tom duhu, Vlada Republike Hrvatske trenutačno razmatra pravne i druge aspekte tog prijedloga te će se ubuduće konstruktivno angažirati s američkim i europskim partnerima. Nastavit ćemo snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te promicanje mira na Bliskom istoku i šire."
I highly appreciate the invitation extended by @POTUS to join the Board of Peace.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 22, 2026
Supporting and advancing the historic peace process in the Middle East remains one of the most important and noble objectives we share with the United States and the broader international…
Odbor za mir pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa izvorno je zamišljen kao mala skupina svjetskih čelnika koja bi nadzirala plan prekida vatre u Gazi. Od tada su se ambicije Trumpove administracije znatno proširile u mnogo razrađeniji koncept, pri čemu je Trump uputio pozive desecima država i dao naslutiti da bi odbor uskoro mogao posredovati u globalnim sukobima.
Poziv su prihvatili Izrael, Azerbajdžan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko, Vijetnam, Kazahstan, Mađarska, Argentina, Armenija i Bjelorusija. Uz Hrvatsku, pozive su još dobili Rusija, Ukrajina, Njemačka, Italija, Kina, Kosovo, Indija, Slovenija, Tajland, izvršno tijelo Europske unije, Vatikan i Ujedinjeno Kraljevstvo.
Norveška, Švedska i Francuska odbile su poziv.
