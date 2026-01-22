Oglas

"PROMICANJE MIRA"

Plenković se oglasio oko Trumpovog poziva u Odbor za mir

N1 Info
22. sij. 2026. 12:00
Andrej Plenković
Premijer Andrej Plenković se oglasio oko poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa u Odbor za mir.

"Podrška i unaprjeđenje povijesnog mirovnog procesa na Bliskom istoku i dalje su jedan od najvažnijih i najplemenitijih ciljeva koje dijelimo sa Sjedinjenim Američkim Državama i širom međunarodnom zajednicom", napisao je na društvenim mrežama pa nastavio:

"U tom duhu, Vlada Republike Hrvatske trenutačno razmatra pravne i druge aspekte tog prijedloga te će se ubuduće konstruktivno angažirati s američkim i europskim partnerima. Nastavit ćemo snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te promicanje mira na Bliskom istoku i šire."

Odbor za mir pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa izvorno je zamišljen kao mala skupina svjetskih čelnika koja bi nadzirala plan prekida vatre u Gazi. Od tada su se ambicije Trumpove administracije znatno proširile u mnogo razrađeniji koncept, pri čemu je Trump uputio pozive desecima država i dao naslutiti da bi odbor uskoro mogao posredovati u globalnim sukobima.

Poziv su prihvatili Izrael, Azerbajdžan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Maroko, Vijetnam, Kazahstan, Mađarska, Argentina, Armenija i Bjelorusija. Uz Hrvatsku, pozive su još dobili Rusija, Ukrajina, Njemačka, Italija, Kina, Kosovo, Indija, Slovenija, Tajland, izvršno tijelo Europske unije, Vatikan i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Norveška, Švedska i Francuska odbile su poziv.

Andrej Plenković Davos Donald Trump odbor za mir

