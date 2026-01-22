Plenković se oglasio oko Trumpovog poziva u Odbor za mir

Odbor za mir pod vodstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa izvorno je zamišljen kao mala skupina svjetskih čelnika koja bi nadzirala plan prekida vatre u Gazi. Od tada su se ambicije Trumpove administracije znatno proširile u mnogo razrađeniji koncept, pri čemu je Trump uputio pozive desecima država i dao naslutiti da bi odbor uskoro mogao posredovati u globalnim sukobima.