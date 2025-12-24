Bijeli Badnjak: Snijeg se širi iz gorja prema središnjoj Hrvatskoj

Najmanja vjerojatnost za snijeg je na istoku Slavonije. Temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, a duž obale između 7 na sjevernom dijelu gdje će puhati olujna bura i 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu gdje će i dalje puhati jako jugo. Zbog jakog vjetra na Jadranu i snijega kroz gorski dio Hrvatske izvjesni su problemi u prometu.



Sutra, na Božić, očekujemo postupno smanjenje oborina, osobito na Jadranu gdje može biti i malo sunca. U unutrašnjosti još mjestimice susnježica i snijeg, ali u manjoj količini. Ostaje vjetrovito i hladno, na Jadranu uz jaku i olujnu buru. Temperatura na kopnu od -1 do 4, a duž obale između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva.



Zatim bi do kraja tjedna posvuda trebalo biti više suhog vremena. Jutra će biti hladnija, na kopnu uz mraz i mjestimičnu maglu, a danju bi trebalo biti i nešto sunca.