Oglas

vremenska prognoza

Bijeli Badnjak: Snijeg se širi iz gorja prema središnjoj Hrvatskoj

author
N1 Info
|
24. pro. 2025. 07:17
snijeg
Pexels

Danas će prostrana sredozemna ciklona imati izravan utjecaj na vrijeme u cijeloj Hrvatskoj.

Oglas

Na Jadranu česta, mjestimice i obilna kiša, a na kopnu će kiša postupno prelaziti u snijeg, već od jutra u gorju, ali tijekom dana sve raširenije i u nižem području središnje i sjeverozapadne Hrvatske.

Snježni pokrivač se očekuje u gorskim područjima, ali mjestimice i u nizinama pa bi Badnjak dijelu unutrašnjosti trebao donijeti bijeli zimski ugođaj.

Najmanja vjerojatnost za snijeg je na istoku Slavonije. Temperatura u unutrašnjosti od 0 do 5, a duž obale između 7 na sjevernom dijelu gdje će puhati olujna bura i 14 Celzijevih stupnjeva na južnom dijelu gdje će i dalje puhati jako jugo. Zbog jakog vjetra na Jadranu i snijega kroz gorski dio Hrvatske izvjesni su problemi u prometu. 

Sutra, na Božić, očekujemo postupno smanjenje oborina, osobito na Jadranu gdje može biti i malo sunca. U unutrašnjosti još mjestimice susnježica i snijeg, ali u manjoj količini. Ostaje vjetrovito i hladno, na Jadranu uz jaku i olujnu buru. Temperatura na kopnu od -1 do 4, a duž obale između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva. 

Zatim bi do kraja tjedna posvuda trebalo biti više suhog vremena. Jutra će biti hladnija, na kopnu uz mraz i mjestimičnu maglu, a danju bi trebalo biti i nešto sunca. 

Teme
vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ