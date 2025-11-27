Bura udara i do 144 km/h, neke dionice potpuno zatvorene, snijeg pada u gorju

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiši uglavnom u Dalmaciji, snijeg pada u gorju. Zimskom dojmu doprinosi i jaka i olujna bura, udari su orkanski pod Velebitom, na automatskoj postaji Prizna izmjeren je udar od 144 km na sat. Stoga ne čudi da su pojedine dionice u priobalju zatvorene za sva vozila. Vjetrovito će biti i u nastavku četvrtka, povremeno i dalje s kišom, snijegom u gorju.