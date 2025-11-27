Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Bura udara i do 144 km/h, neke dionice potpuno zatvorene, snijeg pada u gorju

author
Tea Blažević
|
27. stu. 2025. 07:05
N1
N1

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiši uglavnom u Dalmaciji, snijeg pada u gorju. Zimskom dojmu doprinosi i jaka i olujna bura, udari su orkanski pod Velebitom, na automatskoj postaji Prizna izmjeren je udar od 144 km na sat. Stoga ne čudi da su pojedine dionice u priobalju zatvorene za sva vozila. Vjetrovito će biti i u nastavku četvrtka, povremeno i dalje s kišom, snijegom u gorju.

U petak će oborina biti rijetka, uglavnom može pasti još malo snijega u gorju, kakav prolazni pljusak na jugu. Poslijepodne bi malo susnježice ili snijega prolazno moglo biti i na istoku unutrašnjosti. Bura i dalje pod Velebitom na udare orkanska, no slabjet će prema večeri. 

Za vikend uglavnom suho.

U subotu prolazno kiše može biti na istoku i jugu zemlje, dok će u nedjelju biti uglavnom suho.

Ipak, nema govora o nekoj konkretnijoj stabilizaciji jer već s početkom novog tjedna stiže kiša. 

