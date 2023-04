Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Donosimo prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Prva od serije ciklona s Atlantika prodrla je nad Europsko kopno te se premješta prema istoku sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prodrla je nad Sredozemno more gdje je u Genovskom zaljevu došlo do stvaranja plitke ciklone.

Genovska ciklona će od sutra djelovati na vrijeme u našim krajevima gdje će donijeti kratkotrajne ali intenzivne pljuskove kiše, udare vjetra, praćena munjama i grmljavinom. Prognoziramo pad temperature zraka koji će potrajati do sredine tjedna, a u planinskim krajevima u srijedu ujutro je moguć i slab mraz. Od četvrtka stabilizacija vremena uz promjenjivo oblačno, ali suho vrijeme i postupan porast temperature zraka. Na Jadranu će zapuhati tramuntana, a u unutrašnjosti sjeverac i sjeverozapadnjak.

Danas će vrijeme biti sunčano uz visoku koprenastu naoblaku. Najviše dnevne temperature između 20 i 25 °C. Krajem dana na zapadu zemlje i na sjevernom Jadranu postupno naoblačenje. Na Jadranu će poslijepodne zapuhati slabo jugo koje će u noći na ponedjeljak jačati. Na sjevernom Jadranu i u krajnjim zapadnim krajevima u noći na ponedjeljak promjena vremena.

U ponedjeljak kiša, pljuskovi i grmljavina koji će ujutro zahvatiti sjeverni Jadran i gorske predjele, proširit će se na cijelu Hrvatsku. Mjestimice će grmljavinski pljuskovi biti praćeni mahovitim na udare jakim vjetrom i obilnim količinama oborine. Navečer će na sjevernom dijelu zapuhati bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 8 do 12°C, na Jadranu od 12 do 16°C. Najviše dnevne oko 18°C, u gorju oko 9°C. Na Jugu Dalmacije i u Slavoniji i do 22°C, ali navečer u osjetnom padu.

O vremenu za predstojeći produženi prvomajski vikend zasad samo jedna rečenica: promjenjivo, malo toplije, red kiše red sunca, pravo proljetno vrijeme.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.