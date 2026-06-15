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VREMENSKA PROGNOZA

Pljuskovi i u novom tjednu, sve češće bit će i vruće

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Tea Blažević
|
15. lip. 2026. 07:03
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oblaci
Unsplash/Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Nevrijeme je sinoć zahvatilo dijelove unutrašnjosti, bilo je obilnije oborine, grmljavine, tuče. Jutros još na kopnu ima izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom, dok je duž Jadrana sunčanije.

U nastavku ponedjeljka slično, sunce će biti naklonjenije obali, u unutrašnjosti će i dalje biti kiše, pljuskova i grmljavine, češće u prvom dijelu dana, dok će poslijepodne oborina ipak prorijediti. Prolazno malo svježije.  

Utorak će biti uglavnom sunčan, poslijepodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu lokalno u unutrašnjosti.

Srijeda također neće biti posve stabilna, mogući su lokalni pljuskovi sredinom dana i poslijepodne u unutrašnjosti.

I četvrtak će biti pretežno sunčan. No, malo kiše ili kakav pljusak mogući su na sjevernom Jadranu i na kopnu.

Petak će biti uglavnom sunčan i pretežno suh. 

Za vikend pretežno sunčano, vruće, no ne i posve stabilno. 

Teme
vremenska prognoza

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