VREMENSKA PROGNOZA

Pred nama su dva mirnija dana, novo pogoršanje vremena već u nedjelju

author
N1 Info
|
12. ruj. 2025. 07:37
JESENSKA MAGLA U ZAGREBU
N1

Petak je u dijelu unutrašnjosti počeo maglovito, a malo kiše palo je u gorskoj Hrvatskoj i na dijelovima sjevernog Jadrana te sjevernodalmatinskih otoka.

U nastavku dana možemo očekivati djelomično sunčano i relativno toplo vrijeme. Samo ponegdje je moguće malo kiše ili kakav kraći usputni pljusak, danas nigdje neće biti značajnijih oborina. Vjetar većinom slab, a temperatura će poslijepodne biti između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme prognoziramo i za subotu. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a danju će u cijeloj zemlji biti djelomično sunčano i ugodno toplo. Rijetko gdje blizu granice sa Slovenijom je moguće sasvim malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a dnevna temperatura će biti između 24 i 28 stupnjeva.

Nova promjena vremena s kišom zahvatit će sjeverni Jadran u noći na nedjelju i onda se u nedjelju tijekom dana postupno širiti na ostatak Hrvatske. Zato će nedjelja općenito biti nepovoljniji dan vikenda uz oblake, povremenu kišu i pljuskove, a zbog okretanja vjetra na sjeverac i buru doći će do osvježenja.

Početak novog tjedna zasad obećava većinom suho i djelomično sunčano vrijeme.

Jutra će biti svježa, u unutrašnjosti i maglovita, a danju ponovno malo toplije.

Nova kiša moguća je opet u srijedu.

vremenska prognoza

