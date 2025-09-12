Pred nama su dva mirnija dana, novo pogoršanje vremena već u nedjelju

Petak je u dijelu unutrašnjosti počeo maglovito, a malo kiše palo je u gorskoj Hrvatskoj i na dijelovima sjevernog Jadrana te sjevernodalmatinskih otoka.
U nastavku dana možemo očekivati djelomično sunčano i relativno toplo vrijeme. Samo ponegdje je moguće malo kiše ili kakav kraći usputni pljusak, danas nigdje neće biti značajnijih oborina. Vjetar većinom slab, a temperatura će poslijepodne biti između 24 i 28 Celzijevih stupnjeva.
Vrlo slično vrijeme prognoziramo i za subotu. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a danju će u cijeloj zemlji biti djelomično sunčano i ugodno toplo. Rijetko gdje blizu granice sa Slovenijom je moguće sasvim malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, a dnevna temperatura će biti između 24 i 28 stupnjeva.
Nova promjena vremena s kišom zahvatit će sjeverni Jadran u noći na nedjelju i onda se u nedjelju tijekom dana postupno širiti na ostatak Hrvatske. Zato će nedjelja općenito biti nepovoljniji dan vikenda uz oblake, povremenu kišu i pljuskove, a zbog okretanja vjetra na sjeverac i buru doći će do osvježenja.
Početak novog tjedna zasad obećava većinom suho i djelomično sunčano vrijeme.
Jutra će biti svježa, u unutrašnjosti i maglovita, a danju ponovno malo toplije.
Nova kiša moguća je opet u srijedu.
