Pred nama su dva mirnija dana, novo pogoršanje vremena već u nedjelju

Nova promjena vremena s kišom zahvatit će sjeverni Jadran u noći na nedjelju i onda se u nedjelju tijekom dana postupno širiti na ostatak Hrvatske. Zato će nedjelja općenito biti nepovoljniji dan vikenda uz oblake, povremenu kišu i pljuskove, a zbog okretanja vjetra na sjeverac i buru doći će do osvježenja.