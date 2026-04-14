VREMENSKA PROGNOZA
Problemi zbog olujnog vjetra, Meteoalarm upozorava na izražene pljuskove i grmljavinu
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiše i pljuskova ima kako u unutrašnjosti tako i duž Jadrana.
Na moru puše olujno jugo, osobito na južnom Jadranu, stoga ima poremećaja u pomorskim linijama.
U nastavku utorka prevladavat će oblačno, s kišom i pljuskovima, lokalno izraženijim duž Jadrana i u područjima uz Jadran, zbog čega je na snazi upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda za dvije regije. Bit će malo manje toplo.
Nestabilno će biti i tijekom srijede, s kišom i pljuskovima češćim duž Jadrana i uz Jadran, pri čemu ujutro još uglavnom može biti obilnije oborine.
Četvrtak donosi sunčanije prilike. Malo kiše može još pasti pretežno u unutrašnjosti, poslijepodne uglavnom. Posvuda toplije.
U petak će diljem zemlje biti uglavnom suho i sunčano te razmjerno toplo.
Stabilno vrijeme nastavit će se i za vikend. Tek potkraj nedjelje raste vjerojatnost za novu oborinu.
