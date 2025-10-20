Stiže naoblačenje sa zapada, obilna kiša, evo kad je moguć snijeg

Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, mjestimice ima magle u unutrašnjosti, vidljivost je na mjestima smanjena, vozače se poziva na oprez. Pretežno vedro je u Dalmaciji. U nastavku ponedjeljka, većinom prema večeri, očekuje se kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.