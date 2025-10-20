VREMENSKA PROGNOZA
Stiže naoblačenje sa zapada, obilna kiša, evo kad je moguć snijeg
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu zemlje, mjestimice ima magle u unutrašnjosti, vidljivost je na mjestima smanjena, vozače se poziva na oprez. Pretežno vedro je u Dalmaciji. U nastavku ponedjeljka, većinom prema večeri, očekuje se kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru.
U noći na utorak i tijekom utorka oborina će se širiti i na Dalmaciju, središne predjele unutrašnjosti. Lokalno može biti izraženije oborine. Uz južinu, toplije.
Nestabilno će biti i tijekom srijede. Kiša i pljuskovi bit će češći duž Jadrana i uz Jadran, mjestimice mogu biti izraženiji.
I tijekom četvrtka će od jutra biti kiše i pljuskova duž Jadrana i uz Jadran, poslijepodne i prema večeri jače pogoršanje diljem zemlje.
Tijekom petka se očekuje smirivanje vremena, no ne i stabilizacija.
Za vikend se nastavlja nestabilno.
U subotu će tek lokalno biti povremene oborine, no nedjelja donosi jače pogoršanje vremena s obilnom oborinom. S padom temperatura, moguć je i snijeg u gorju.
