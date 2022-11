Stižu oblaci i kiša. U dijelovima zemlje bit će i mraza!

Podijeli:







Izvor: Shutterstock / Ilustracija

Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Uragan Nicole premješta se uz istočnu obalu Floride prema sjeveroistoku. Tlak zraka u središtu je 980 milibara, a vjetrovi pušu brzinom do 120 km/h. Mlazna struja razdvaja područje visokog tlaka Azorske anticiklone i duboke ciklone nad istočnim Atlantikom.

Nad europskim kopnom zadržava se suha stabilna topla zračna masa i nastavlja se pritjecanje toplog Saharskog zraka nad zapadnu Europu. Oslabljena hladna

fronta nad središnjom Europom sjeverno od Alpa sporo je pokretna, a samo manja količina nestabilnog zraka zaobišla je Alpe te je donjela kišu na sjevernu Italiju i sjeverni Jadran.

Danas će na sjevernom Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti prevladavati oblačno sa slabom, a na Kvarneru i u Gorskom kotaru obilnijom kišom.

Naoblačenje će se tijekom dana proširiti i na ostatak unutrašnjosti tako da je poslijepodne mjestimice moguća slaba kiša i u Slavoniji i Baranji.

U Dalmaciji će se zadržati promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz slabo jugo.

Poslijepodne i navečer razvedravanje sa zapada, a na sjevernom Jadranu će zapuhati bura koja će prema kraju dana i u noći na petak jačati do olujne jačine.

Poslijepodnevne temperature u unutrašnjosti od 12 do 16, na Jadranu od 17 do 21.

Vikend bez oborina uz promjenljivu naoblaku i jutarnju maglu.

Hladnije, minimalne temperature zraka u unutrašnjosti od 2 do 6, a u planinskim krajevima oko 0°C. U kotlinama unutrašnjosti mraz pri tlu. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura uz mainimalne temperature od 8 do 12°C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu od 15 do 17° C.

