UBOJSTVO U DRNIŠU
FOTO, VIDEO / Interventna policija naoružana dugim cijevima Aleksića dovela na sud
Specijalna policija u poslijepodnevnim satima utorka dovela je Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka osumnjičenog za umorstvo 19-godišnjeg Drnišanina te nedozvoljenog posjedovanja oružja, na šibenski sud.
U Drnišu je danas održana komemoracija za Luku Milovca. Od mladog Luke oprostili su se članovi obitelji, prijatelji, profesori i brojni građani koji su došli izraziti posljednju počast i podršku njegovim najbližima.
Podsjetimo, šibensko-kninska policija priopćila je da je provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da je osumnjičeni 50-godišnjak u subotu, 16. svibnja oko 23.05 sati u Drnišu, na terasi obiteljske kuće, pucanjem iz vatrenog oružja ustrijelio 19-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu zločina.
Ubijeni mladić Aleksiću je dostavljao pizzu, a policajci su osumnjičenog ubojicu u noći na ponedjeljak uhitili na prilazu Drnišu.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je u ponedjeljak da je Aleksić uhićen nakon zahtjevne i opasne 24-satne akcije traganja i poručio kako je policija odradila svoj posao i ranije i sada.
Ministar pravosuđa Damir Habijan zatražio je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i Općinskog državnog odvjetništva u slučaju osumnjičenog ubojice kojem ni nakon gotovo tri godine od podizanja optužnice za raniji zločin, nezakonito posjedovanje oružja, nije počelo suđenje.
Ravnatelj policije Nikola Milina ranije je kazao da Aleksić ima pet pravomoćnih presuda, među kojima je i ona za ubojstvo 22-godišnjakinje prije 32 godine.
Aleksića očekuje ispitivanje u državnom odvjetništvu, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru.
