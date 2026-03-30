Upozorenje građanima
DHMZ upalio crveni alarm za dio Hrvatske: Orkanski udari bure i do 130 km/h
DHMZ je izdao crvena upozorenja za pojedine dijelove Hrvatske zbog jake i orkanske bure u utorak i srijedu.
Upozorenja za utorak
Za Riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje. Očekuju se mjestimice olujni udari bure, u drugom dijelu dana i orkanski, osobito podno Velebita. DHMZ navodi da građani budu spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom.
Za Velebitski kanal na snazi je crveno upozorenje zbog vrlo jake i olujne, mjestimice jake olujne, navečer i orkanske bure. Najjači udari vjetra bit će 35-90 čvorova (65-165 km/h).
"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", naveli su.
Na snazi je i žuto upozorenje za Zagrebačku, Gospićku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Očekuju se mjestimice olujni udari sjeveroistočnog vjetra, s najjačim udarima većim od 65 km/h. Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih letećih krhotina te su mogući manji, lokalizirani prekidi aktivnosti na otvorenom.
Upozorenja za srijedu
U srijedu je crveno upozorenje aktivno za Riječku i Splitsku regiju. Na području Riječke regije očekuje se olujna bura, lokalno s orkanskim udarima, osobito podno Velebita. Najjači udari vjetra će biti 120 km/h.
DHMZ navodi građanima da poduzmu mjere za samozaštitu. Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom.
U Splitskoj regiji očekuje se mjestimice olujna bura, lokalno i orkanski udari. Najjači udari vjetra od 90-130 km/h .
Građani se pozivaju da poduzmu mjere samozaštite jer postoji ozbiljan rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina. Očekuju se i rasprostranjena oštećenja objekata, kao i prekidi u prometu te opskrbi energijom.
Prognoza za danas i sutra
U unutrašnjosti je danas pretežno oblačno, mjestimice kiša, osobito na istoku. Na Jadranu djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano, a uz postupni porast naoblake ponajprije na sjevernom dijelu kiša. Vjetar umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, u okretanju na slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu umjerena, lokalno jaka bura i sjeverni vjetar, poslijepodne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 6 i 11, na Jadranu od 14 do 17 °C, napisao je DHMZ.
Sutra će u većini predjela biti umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana bura u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga. Najniža temperatura zraka većinom od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša između 6 i 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 10 do 14 °C.
