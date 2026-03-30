DHMZ upalio crveni alarm za dio Hrvatske: Orkanski udari bure i do 130 km/h

Sutra će u većini predjela biti umjereno do pretežno oblačno i razmjerno vjetrovito. Mjestimice kiša, u Dalmaciji i poneki pljusak, a u Gorskoj Hrvatskoj i susnježica te snijeg. Na sjevernom Jadranu češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana bura u jačanju, najprije na sjevernom dijelu pa će poslijepodne podno Velebita biti i olujna, a još će na krajnjem jugu biti i istočnog vjetra te juga. Najniža temperatura zraka većinom od 0 do 5, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša između 6 i 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 10 do 14 °C.