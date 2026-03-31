U Dubaiju pogođen tanker krcat naftom

31. ožu. 2026. 06:29
UKMTO

Iranske snage izravno su napale kuvajtski tanker s naftom dok je bio usidren u luci Dubai u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavila je sinoć kuvajtska državna novinska agencija, pozivajući se na Kuwait Petroleum Corporation, piše New York Times.

Vlasti Dubaija reagirale su na incident u kojem je dron pogodio tanker, nakon čega je izbio požar u emiratskim vodama, priopćio je ured za medije vlade Dubaija. Nitko od 24 člana posade nije ozlijeđen te su na sigurnom, dodaje se. Pomorske vatrogasne ekipe gasile su požar, koji su kasnije uspjele staviti pod kontrolu.

Tanker bio pun nafte

Kuwait Petroleum Corporation navodi da je tanker Al-Salmi u trenutku napada bio potpuno natovaren i da su ga pogodile iranske snage. Oštećen je trup broda, a požar i oštećenja mogli su izazvati izlijevanje nafte u okolno more, upozorili su. Poduzete su mjere kako bi se spriječila ekološka šteta, prenosi Index.hr.

Tvrtka Tanker Trackers, koja prati kretanje tankera, objavila je da se na brodu nalazilo oko dva milijuna barela sirove nafte, od čega oko 1,2 milijuna iz Saudijske Arabije i oko 800.000 iz Kuvajta. Navode i da je tanker završio ukrcaj prije mjesec dana.

Al-Salmi je ogroman tanker dug gotovo 335 metara, koji je 2011. izgradila južnokorejska tvrtka Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

