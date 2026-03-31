U Dubaiju pogođen tanker krcat naftom

Vlasti Dubaija reagirale su na incident u kojem je dron pogodio tanker, nakon čega je izbio požar u emiratskim vodama, priopćio je ured za medije vlade Dubaija. Nitko od 24 člana posade nije ozlijeđen te su na sigurnom, dodaje se. Pomorske vatrogasne ekipe gasile su požar, koji su kasnije uspjele staviti pod kontrolu.