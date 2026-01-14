julija timošenko
Junakinja Narančaste revolucije pod istragom zbog kupovine glasova: "Došli su u pet mini-buseva"
Antikorupcijski ured Ukrajine (NABU) i Specijalizirano antikorupcijsko tužiteljstvo (SAPO) objavili su u utorak navečer, 13. siječnja, da su razotkrili korupciju povezanu s čelnicom jedne parlamentarne frakcije. Izvori su za "Ukrajinsku pravdu" potvrdili da se slučaj odnosi na Yuliiu Tymoshenko.
Prema navodima antikorupcijskih tijela, Timošenko je osumnjičena da je nudila protupravnu korist zastupnicima iz drugih stranaka u zamjenu za glasovanje “za” ili “protiv” određenih zakonskih prijedloga.
Slučaj je kvalificiran prema članku 369. stavku 4. Kaznenog zakona Ukrajine.
Izvori iz političkih krugova rekli su 14. siječnja ujutro za Ukrainsku Pravdu da su antikorupcijske institucije Timošenko uručile obavijest o sumnji.
Tymoshenko: Pretresi započeli navečer, bez naloga i bez odvjetnika
Julija Timošenko, čelnica parlamentarne frakcije Batkivshchyna, izjavila je da su pretresi u njezinu uredu započeli u 21:30 sati 13. siječnja, dok je u zgradi bila potpuno sama. Tvrdi da su pripadnici tijela za borbu protiv korupcije stigli u pet minibuseva, postupali bez sudskog naloga i nisu joj dopustili da pozove odvjetnika.
Nakon pretresa, Timošenko je prisustvovala parlamentarnoj sjednici.
Yulia Tymoshenko - the very same one whom the West once strongly supported and loudly claimed that Yanukovych was “politically persecuting” - is now once again about to face criminal prosecution.— Anatolij Sharij (@anatoliisharii) January 13, 2026
The head of her faction in parliament was handing out money for votes that were… pic.twitter.com/mdOLbOHJ9p
“Upali su naoružani, više od 30 ljudi”
Timošenko je u govoru odbacila sve optužbe, nazvavši ih neutemeljenima i nedokazanima.
“Želim u potpunosti odbaciti sve te neutemeljene i nedokazane optužbe. Jučer u 21:30 bila sam sama u uredu. Nije bilo osiguranja, nije bilo stranaca, nije bilo nikoga. U 21:30 upala je velika skupina ljudi u opremi, s oružjem. Došli su u pet minibuseva. Što su namjeravali zaplijeniti s pet minibuseva – više od 30 ljudi – od osobe bez ikakvog osiguranja, koja je jednostavno bila u svom uredu?”, rekla je Timošenko .
Oduzimanje telefona i osobnih stvari
Timošenko je navela da su svi zaposlenici koji su se nalazili u uredu bili zaključani, a svima su oduzeti mobiteli i osobne stvari, bez ikakvog objašnjenja.
“Više od 30 muškaraca počelo je premetati ured. Bacali su sve papire sa stolova, trpali ih u vreće”, rekla je.
Posebno je naglasila da su joj oduzeli mobitel, za koji tvrdi da su ga vrlo brzo uspjeli otključati.
“Imaju mali uređaj u koji unesu proxy kodove, priključe ga i lozinka se razbije za nekoliko minuta. Taj telefon imam pet godina. Nitko nije mogao zamisliti da će cijeli moj život – sve poruke, svi povjerljivi razgovori – biti izloženi. Kad pretražuju stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze s razlogom dolaska, to je doista zastrašujuće”, rekla je.
Interesting political news and development in Kyiv: Yulia Tymoshenko, head of the Batkivshchyna party, former prime minister and one-time political firebrand who was a leader of the Orange Revolution, has been served with a notice of suspicion from the National Anticorruption… pic.twitter.com/1cSzNABuud— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 14, 2026
Pretres u uredu Serhija Vlasenka
Timošenko je također izjavila da su antikorupcijski službenici pretražili ured njezina stranačkog kolege Serhija Vlasenka, iako je ured bio zaključan jer se zastupnik trenutačno nalazi na zasjedanju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe (PACE).
“Znate da Vlasenko vodi privremeno saborsko povjerenstvo za kršenja zakona od strane tijela za provedbu zakona. Rekla sam da je na PACE-u i da mogu doći kad se vrati. Rekli su mi: "Predajte ključ, jer ako to ne učinite, razvalit ćemo vrata i učiniti što trebamo", ispričala je.
Prema njezinim riječima, ključ je na kraju pronađen, ured je otvoren, a službenici su zaplijenili sve USB memorije i druge materijale koji su se ondje nalazili.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare